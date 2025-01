Odkladala si mince a našetrila cez 5-tisíc eur: Toto sú najľahšie metódy šetrenia peňazí, môžete ich vyskúšať aj vy

Ak chcete niečo vo svojom živote zmeniť, jednoducho začnite a nemusíte čakať na príchod nového roka. No predsa je akousi pomyselnou hranicou, vďaka ktorej sa nám môže začínať so zmenami jednoduchšie. Dôležité je však stanoviť si také predsavzatie, ktoré nám vydržia dlhodobo, a nie iba pár dní alebo týždňov. Téma, ktorú rieši každý z nás, sú financie. Poradíme vám, ako si začať šetriť v malom a nahromadiť aj väčšiu sumu peňazí v podstate len tým, že budete konzistentní a stanovíte si pravidlá, ktoré sa stanú vašou rutinou a budete ich dodržiavať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sociálne siete môžu byť zdrojom množstva užitočných hackov, ktoré viete jednoducho vyskúšať. A presne nimi sú tieto tipy na šetrenie peňazí, ktoré sa stali na sociálnej sieti TikTok virálnymi, videli ich tisíce ľudí a viacerí priznali, že ich dokonca vyskúšali a fungujú. Začiatkom minulého roka sme pre vás zozbierali najľahšie metódy šetrenia peňazí, ktoré kolujú na internete. A pokračujeme. Tu je 5+1 trikov, ako na šetrenie peňazí podomácky, s ktorými môžete začať okamžite.

Určite si aj menšiu čiastku a odkladajte si ju pravidelne

Začnime spôsobom šetrenia, ktorý je založený práve na konzistentnosti. A ukazuje, že nie je ani také dôležité, akú veľkú sumu si odkladáte, ale že to robíte pravidelne. A mali by ste si stanoviť takú výšku, ktorú viete, že sa vám za každých okolností podarí dať nabok. Pretože ak to preženiete a v jeden mesiac vám to nevyjde, môže vás to demotivovať natoľko, až so šetrením prestanete.

Profil s názvom @midcontinentfunding na TikToku zdieľal ukážku toho, ako si rozplánovať šetrenie na celý rok. Ukázal, že ak by ste si odložili čo i len 1 euro denne, za rok máte 365 eur, čo nie je horibilná suma, no môže sa vám na jeho konci zísť, ak budete po Vianociach vyžmýkaní z peňazí. Ako môžete vidieť vo videu, ak si budete odkladať napríklad 20 eur týždenne, čo je približne 80 eur mesačne, za rok takto získate cez 1000 eur. Čo je v prípade, ak sa vám doteraz nepodarilo nikdy nič našetriť, pekná čiastka a môžete ju investovať do zážitkov, alebo si urobiť radosť niečím materiálnym, po čom už dlho túžite.

Ak by ste mali možnosť odložiť si týždenne 193 eur, čo je okolo 800 eur mesačne, za rok si nahromadíte až 10-tisíc eur. No pri výške slovenských platov a cien takýto scenár nie je pre mnohých vôbec možný. Preto opakujeme, že si hneď na začiatku stanovte reálne ciele.

Odložte si 1 euro a vytrvajte 52 týždňov

