Odhalil svoje tajomstvo: Turecký strelec, ktorý sa pre svoj štýl stal virálnym, vysvetlil, prečo strieľa takýmto štýlom

Pred olympiádou bol síce známy, ale teraz ho prakticky pozná celý svet. Turecký strelec Yusuf Dikec si získal pozornosť médií pre jeho skutočne nekonvenčný štýl streľby. Kým viacerí jeho súperi používajú mnohé pomôcky, ako sú šošovky pred okom či masívne odhlučňovacie slúchadlá, Yusuf Dikec si vystačí so svojimi dioptrickými okuliarmi a bežnými špuntami do uší. A aby toho nebolo málo, strieľa netypicky — s oboma očami otvorenými.

Štýl streľby 51-ročného Yusufa Dikeca sa preto okamžite stal virálom. Okrem toho, že nepoužíva moderné pomôcky na zlepšenie streľby, tak jednu ruku má ležérne vo vrecku a oblečené má tričko. Nevyzerá ako typický olympionik, ktorý práve pre svoju krajinu „vystrieľal“ striebro. A aj preto ho ľudia milujú.

Na internete môžete naraziť na skutočne veľké množstvo rôznych vtipných obrázkov, v ktorých sa už ikonický záber z olympiády objavuje a robia z pána v strednom veku so šedinami hrdinu a hviezdu.

