Odhalia vaše sexuálne túžby aj zblížia so starými rodičmi: 10+ tipov na lokálne spoločenské hry, ktoré sú výborným darom

Spoločenská hra je skvelým darom pre každého. Vybrali sme lokálne tipy na kartové či stolové hry, ktoré rozprúdia zábavu, naučia vás niečo nové a ak im to dovolíte, možno odhalia aj niečo o vás či vašich spoluhráčoch, čo ste predtým ani len netušili.

Najlepšie na spoločenských hrách je to, že pri nich trávite zmysluplný čas s kamarátmi, partnerom, rodinou alebo aj starými rodičmi, čo je niekedy skutočne výnimočné. Ak vo vás driemu predstavy, že hry sú iba pre deti, alebo nemôžu byť zábavné, tieto vás rýchlo presvedčia o opaku.

Definuj!

Spoločenská hra Definuj! je výborná na rozprúdenie zábavy v partii priateľov a zároveň vám dokáže, že máte v sebe viac kreativity, než ste si možno mysleli. Vznikla pod taktovkou innie.sk v spolupráci s projektom Slovník súčasných slov, ktorý už štyri roky baví vtipnými definíciami a stihol vydať dve úspešné knižky.

A o hru so slovíčkami nebude núdza ani tu. Avšak inak, než by ste si možno mysleli. Hra obsahuje 50 kariet s unikátnymi ilustráciami od slovenskej ilustrátorky Blondook a vašou úlohou je zapozerať sa na kartičku a vymyslieť výraz, ktorý budú ostatní hádať. Nie však obyčajne. Karty s úlohami obsahujú vtipné a netradičné spôsoby, ktorými musíte výraz definovať. Napríklad kreslením na papier nedominantnou rukou alebo v štýle hry Hádaj, na čo myslím, kedy sa vás ostatní môžu pýtať iba otázky, na ktoré je odpoveď ÁNO/NIE. Keďže sa skladá výlučne z kariet, môžete si ju zobrať so sebou na párty, na chatu alebo úplne kdekoľvek, pretože sa zmestí do vrecka.

čLOVEčina

Odvážite sa opýtať seba a svojich blízkych otázky, ktoré môžu pomôcť zlepšiť váš vzťah a odkryť témy, o ktorých sa bežne nerozprávate? Ak je vašou odpoveďou áno, toto je tá správna hra pre vás. Daniela Choma a Alexandra Hollá sú dve Košičanky, ktoré sa vo svojej hre čLOVEčina rozhodli zamerať na medziľudské vzťahy, a tak vznikla čLOVEčina, ktorá sa dnes môže pochváliť už piatimi edíciami – univerzálna, pre páry, sebalásková, rodičia a deti či vianočná. Pri ktorejkoľvek z nich je iba na vás, do akej miery sa rozhodnete sebe či pred svojimi blízkymi otvoriť. Ich cieľ je však jasný – naučia vás spoločne komunikovať a vďaka tomu môžete posunúť svoje vzťahy na inú úroveň.

Spoločenská terapia

Spoločenská terapia je kartová hra určená pre rodinu, priateľov alebo aj kolegov. Nachádza sa v nej niekoľko typov kariet ako rozbuška, áno/nie, či zábava a presne podľa nich sú ladené jednotlivé otázky, ktoré prezradia veľa nového o vás aj o vašich spoluhráčoch. Predovšetkým o tom, ako zmýšľate, ako máte nastavené hodnoty alebo ako sa pozeráte na určité témy. Ak sa vám tento typ hry páči, chceli by ste však verziu na párty, môžete vyskúšať Alko terapiu, ktorá sa vás opýta napríklad na to, či ste boli v striptízovom klube alebo hru Ranná rutina, ktorá vám so svojimi tipmi pomôže v budovaní tej vašej, aby ste sa mohli tešiť na každé ráno.

Hlbina

Ak túžite po rozprúdení hlbokého rozhovoru s vašimi najbližšími, Hlbina vám v tom pomôže. Vyskúšať môžete klasickú Hlbinu, Hlbinu ženskej duše alebo novinku, Hlbinu starých rodičov. Práve tú si teraz priblížime bližšie, pretože siaha tam, kde množstvo konverzácií najviac viazne. Na druhej strane však starí rodičia sú zdrojom, z ktorého môže mladšia generácia čerpať a inšpirovať sa. Táto hra zlepší vzťah s vašimi starými rodičmi, ktorí budú z tohto kontaktu určite mimoriadne potešení.

Pomiluj Ma

Teraz vám predstavíme hry, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na partnerský život. Intímna kartová hra Pomiluj Ma dá láske nový rozmer. Je určená pre páry všeobecne, bez rozdielu orientácie, pohlavia alebo náboženstva. Pomôže vám odhaliť vaše skryté túžby, posteľové dobrodružstvá a preskúmate sex hravou a humornou formou. Nechýba napríklad otázka, keby ste sa narodili ako opačné pohlavie, čo by ste si najviac užívali v sexe, alebo ktorú vec ste vždy chceli urobiť v sexe, ale nemali ste na to dostatok odvahy.

69 sekúnd – zábavná kartová hra o sexe

Ako dobre sa vyznáte v pojmoch spojených so sexom, vzťahmi a intimitou? Ak si myslíte, že viete toho dosť, hra 69 sekúnd vás zábavnou formou preverí v najrôznejších výrazoch zo sexuálneho slovníka. Jej autorkami sú Vala a Miška z podcastu Sexuálna výchova, ktoré sa neboja otvárať tabu témy a inak to nebude ani v ich hre.

Nájdete v nej 100 výrazov a vašou úlohou bude nahlas pred celou partiou kamarátov vysvetliť, čo znamenajú pojmy sapiosexuál či zlatý dážď a množstvo ďalších. Pozor, máte na to iba tematických 69 sekúnd. Karty sú rozdelené do troch kategórií – Slová, Kulehy a Prekvapenia, a ak vás však niečo prekvapí, nemusíte zúfať. Práve naopak. Hra má aj edukačný charakter, a preto ku nej nechýba slovník. Vy sa tak nie iba zabavíte, ale aj naučíte niečo zo sexuálnej oblasti, čo vám v škole či kdekoľvek inde nepovedia. Pred niekoľkými dňami skončila na Startlabe úspešná kampaň, ak ste ju však zmeškali, hra môže byť pravdepodobne vaša až v novom roku.

Štiavnica nad zlato

Presuňme sa trochu do minulosti. Banská Štiavnica patrí medzi najikonickejšie zo slovenských miest a aj vďaka svojej histórii sa teší obrovskej turistickej atraktivite. Vďaka hre Štiavnica nad zlato sa aj my môžeme stať skutočným hľadačom zlata priamo uprostred mesta. Ak máte radi hry, ktoré kombinujú edukačné zaujímavosti s históriou Slovenska, práve pre vás je Štiavnica nad zlato určená. Prenesie váš až do hlbín jej baní a spoznáte sa so známymi postavami štiavnickej histórie.

Boj o Veľkú Moravu

Samozrejme, v tomto zozname nesmie chýbať ani táto kvalitná stolová hra. Boj o Veľkú Moravu je strategická spoločenská hra, ktorá je dielom otca so synom. Spoločne pripravili hru, ktorá vás zavedie do histórie, rovno do Veľkej Moravy. Nechýbajú v nej súboje, ktoré rozohráte vďaka kreatívnej kocke so znakmi meča, šípu a štítu. Podarí sa vám obrániť si vaše územie? Na začiatku stál nápad iba 10-ročného Petra, ktorý si chcel “zahrať dejiny”. Nezostalo však pri ňom, a tak vznikla táto spoločenská hra.

Spoločenská hra v iks dejstvách

Na záver vám predstavíme ideálny darček pre milovníkov slovenského divadla. Spoločenská hra v iks dejstvách je prvá spoločenská hra o slovenskom divadle a prináša tri herné verzie. Samotný jej dizajn je inšpirovaný divadlom, hrací plán pripomína oponu. Hra vznikla vďaka mladým divadelníkom, ktorí ju vytvorili v spolupráci s renomovanými teatrológmi v občianskom združení Divadlo iks pri príležitosti 100. výročia slovenského profesionálneho divadla.