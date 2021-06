Oddnes platí nové rozdelenie okresov. Konzílium rozhodne o štátnej karanténe, 3. vlna príde s variantom delta

Epidemiologická situácia na Slovensku sa opäť zlepšila. V nemocniciach je v tejto súvislosti hospitalizovaných viac ako 200 pacientov. Prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je zaočkovaných viac ako 1,9 milióna ľudí.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) nevylúčil lotériu ako motiváciu pre zaočkovaných. “Na vláde padla diskusia o hmotnom odmenení, takže je možné, že dôjde k nejakej forme finančného príspevku alebo nejakej lotérii pre očkovaných,” povedal. Doplnil, že pôjde buď o plošnú odmenu pre všetkých, ktorí sa očkovali alebo určitú formu lotérie.

COVID automat na tento týždeň

Od pondelka 21. júna bude najviac žltých okresov a to až 45. Nasledujú oranžové v počte 15, ružový je jeden a rovnako aj červený. Bordové a čierne okresy nemáme. V monitoringu a teda v zelenej fáze je 17 okresov.

V druhom stupni varovania (červená fáza) budú okresy:

okres Myjava

V prvom stupni varovania (ružová fáza) budú okresy:

okres Kysucké Nové Mesto,

V druhom stupni ostražitosti (oranžová fáza) budú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Štiavnica, okres Čadca, okres Gelnica, okres Humenné, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Ružomberok, okres Senica, okres Skalica, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Trnava, okres Vranov nad Topľou,

V prvom stupni ostražitosti (žltá fáza) budú okresy:

okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Bytča, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Ilava, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Senec, okres Snina, okres Trebišov, okres Tvrdošín, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,

Monitoring (zelená fáza):

okres Banská Bystrica, okres Brezno, okres Dunajská Streda, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Nitra, okres Poltár, okres Púchov, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Turčianske Teplice, okres Veľký Krtíš, okres Zlaté Moravce;

3. vlna pandémie príde skôr

3. vlnu pandémie sme všetci očakávali až na jeseň, no je možné, že príde oveľa skôr. Dôvodom je delta variant, ktorý sa už začal šíriť v Európe. Medzi najviac zasiahnuté krajiny patrí Veľká Británia a Portugalsko. Delta variant už môže byť problémom aj u nás a to kvôli futbalovému zápasu, ktorý sa konal v Budapešti a zúčastnilo sa ho mnoho Slovákov. Prišli tak do priameho kontaktu s Portugalcami, keďže proti sebe na Majstrovstvách stáli Maďarsko a Portugalsko.

Ministerstvo zdravotníctva vyzvalo všetkých, ktorí na tomto futbalovom zápase boli, aby sa čo najrýchlejšie zaregistrovali cez formulár eHranica, PCR testy im preplatí štát.

Ak nebudeme zodpovední, bude opäť lockdown

Je otázkou času, kedy sa aj na Slovensku objaví delta variant nového koronavírusu. Ak sa ľudia počas leta nebudú správať zodpovedne, nie je vylúčené, že krajinu na jeseň bude čakať lockdown. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Krajina zatiaľ nemá potvrdené prípady delta variantu nového koronavírusu. “Ale je to otázka času, kedy sa tento variant u nás objaví,” skonštatoval Lengvarský. Uistil však, že úrady sa snažia zachytiť všetkých, ktorí sa vracajú z rizikových krajín. “Problém je ale v tom, že ľudia vracajúci sa z iných krajín ako zelených, sa neprihlasujú, alebo klamú, odkiaľ prišli. Nezavlečenie delta variantu v mnohom závisí aj od zodpovednosti každého,” dodal minister.

Ústredný krízový štáb by sa mal v pondelok (21. 6.) zaoberať otázkami povinného očkovania či zavádzaním e-karantény. Povinné očkovanie by sa mohlo týkať zdravotníkov, policajtov, hasičov, vojakov, pracovníkov domovov sociálnych služieb či seniorov nad 60 rokov. “Povinné očkovanie je zatiaľ len taký nástrel, ktorý musí posúdiť rezort spravodlivosti,” poukázal Lengvarský.

Minister pripomenul, že už teraz sa robia opatrenia, aby sa prípadná tretia vlna pandémie čo najviac eliminovala. “Prísnejšie sa kontrolujú hranice, monitorujú sa spodné vody, posilňuje sa trasovanie kontaktov či sekvenovanie vzoriek,” vymenoval Lengvarský.

Minister ale nevylúčil, že v prípade nezodpovedného správania sa ľudí bude krajinu na jeseň čakať lockdown. Vyzval preto ľudí, aby cestovali len do bezpečných krajín, nechali sa zaočkovať, dodržiavali základné hygienické opatrenia a v prípade potreby aj domácu karanténu.

Minister životného prostredia Ján Budaj naznačil, že mobilná aplikácia typu ekaranténa by mohla na Slovensku fungovať od 1. júla. Bližšie o tom podľa neho bude informovať Ústredný krízový štáb. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Odporúčania konzília odborníkov

Konzílium odborníkov upozornilo na zvýšené riziko šírenia variantu delta nového koronavírusu. Pripravilo preto cestovné odporúčania, ktoré majú pomôcť zabrániť jeho zavlečeniu a šíreniu na Slovensku, informovalo o tom TASR.

Konzílium odporúča pred cestou oboznámiť sa s epidemiologickou situáciou v cieľovej destinácii. Dôsledne tiež radia zvážiť cestu do rizikových krajín. Pri zhoršení situácie v krajine podľa nich treba počítať s prípadnými obmedzeniami v súvislosti s návratom na Slovensko.

Ak je to možné, občania by podľa konzília mali pri ceste do zahraničia uprednostniť individuálnu dopravu pred hromadnou. “Najbezpečnejšie je cestovať do zahraničia, ak sme kompletne zaočkovaní,” poznamenali odborníci. Pred návratom do zahraničia sa treba vždy zaevidovať do e-hranice, apeluje tiež konzílium. Podľa charakteru rizika v navštívenej krajine odporúčajú tiež absolvovať po návrate testovanie v súlade s odporúčaniami vlády a zostať v karanténe.