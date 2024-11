Odchod Marianny Ďurianovej z STVR mnohých prekvapil. Toto je skutočný dôvod, prečo sa tak rozhodla

Jedna z najznámejších slovenských moderátoriek sa postarala o veľké prekvapenie, keď odišla po siedmich rokoch z STVR a jej kroky smerovali do Markízy. Ako sama dodala, má na to určitý dôvod, ktorý zapríčinil jej návrat do staronovej televízie.

Článok pokračuje pod videom ↓

S Markízou nepočítala

Moderátorku Mariannu Ďurianovú si mnohí spájajú hlavne s Televíznymi novinami na Markíze. Hoci tam pôsobila dlhé roky, rozhodla sa pre zmenu a dala prednosť STVR. Život je však nevyspytateľný, o čom by vedela rozprávať aj sama Marianna. Nikdy by si totiž nepomyslela, že sa ešte niekedy vráti do Markízy, ako píšu Topky. V súčasnosti je opäť tam, kde začala jej sláva.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa tvnoviny.sk (@tvnoviny.sk)



Ako ďalej priznala, nemala žiadny problém prispôsobiť sa podmienkam v novej práci. Až na pár nových kolegov mala pocit, ako keby sa vrátila na staré miesto. „Ja mám pocit, že som hladko vošla do celého procesu. Tým, že som sa stretla s kolegami, ktorí sú tam roky, som prišla ako keby na staré. Samozrejme, že sú tam aj mladí, noví kolegovia, ktorí dodávajú dynamiku tomu celému, a tak sa to pekne celé snúbi,“ povedala Marianna a zároveň priznala, že s návratom do súkromnej televízie vôbec nerátala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @mariannadurianova



„Ja som už ani nepočítala s tým, že by som sa do Markízy mohla vrátiť. Ani som s tou myšlienkou nepracovala, nie že by som sa o to snažila… Prišla ponuka a som rada,“ prezradila moderátorka pravý dôvod odchodu z STVR.

V slovenskej televízii sa však vôbec nemala zle, no následne prišla ponuka, ktorú nemohla odmietnuť. „Ja som odtiaľ neodišla preto, že mi tam bolo zle, ale preto, že som dostala ponuku. Myslím, že to je úplne korektné, každý to pochopil. Každý jeden z nich, ktorí tam sú a dostali by takú ponuku, by spravili to isté,“ povedala otvorene moderátorka.