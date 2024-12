Odborník prezradil, prečo nedokážeme prestať jesť čipsy, keď ich raz načneme: Vysvetlenie vás prekvapí

Neraz si to ani neuvedomíme, no predajcovia sa nás takmer na každom kroku snažia viac či menej nenápadne ovplyvniť, aby sme kupovali a konzumovali viac. Platí to aj v prípade čipsov Pringles. Odborník vysvetlil, prečo je ich obal zvláštny a núti nás chcieť jesť viac.

Prečo ich nedokážeme prestať jesť?

Ako informuje Mail Online, odborník Barry Smith prezradil, že tuba čipsov Pringles bola špeciálne navrhnutá tak, aby sa ľudia od nej jednoducho nevedeli odtrhnúť a chceli stále viac lupienkov. Vysvetľuje, že nejedna pochúťka je zámerne nadizajnovaná tak, aby spôsobila závislosť a aby jej ľudia jednoducho nedokázali odolať.

Tuby čipsov sú zámerne malé, aby mal človek pocit, že svoju „potravu musí hľadať a loviť“. Ide o využitie evolučného pozostatku. Dodáva, že keď pracoval pre Pringles, veľkou konkurenciou bola spoločnosť Doritos. Hľadali preto inovácie, ktoré by prilákali ďalších konzumentov. Spoločnosť pôvodne chcela tuby zväčšiť, aby sa tam zmestila celá ruka zákazníka a čipsy vedel poľahky vybrať. Smith ale tento nápad zmietol zo stola. Tvrdí totiž, že človek sa rád namáha v snahe dostať sa k jedlu. Je ako medveď pátrajúci po potrave, aj keď o tom nevie.

Verí, že čím viac musíme čipsy z tuby „loviť“, tým viac po nich túžime. Pringles istý čas dokonca mal aj v reklame slogan, že keď ich raz začnete jesť, nedokážete s tým prestať. Čo sa čipsov v bežných baleniach týka, sú extra hlučné. Podľa odborníka je to preto, lebo čím viac šuštia, tým viac má človek pocit, že ich obsah je čerstvý.

Záleží na všetkých zmysloch

Jedenie je záležitosť, pri ktorej zapájame viaceré zmysly. Záleží na tom, ako jedlo vyzerá, vonia a aký pocit vyvoláva, keď sa ho dotknete. Dôležité je dokonca aj to, aký zvuk vydá plechovka, ktorú chcete otvoriť, či tyčinka KitKat, keď ju prelomíte na polovicu. Pringles sa okrem iného zameriava aj na zvuk, ktorý vydajú čipsy, keď sa do nich zahryznete.

Podľa odborníka, prípadov obezity začalo rapídne pribúdať po roku 1970. Myslí si, že zhruba v tom čase našli spoločnosti kľúč, ktorý nútil zákazníkov konzumovať viac a rýchlejšie. Produkty sú tiež čoraz komplikovanejšie. Ľudstvo rôznym spôsobom spracúva a upravuje potraviny už stovky, ba dokonca tisícky rokov. No ultraspracované potraviny majú na ľudské zdravie dosah, s akým sa naši predkovia nemuseli pasovať. Práve pri takých jedlách máme totiž najčastejšie problém prestať ich jesť.