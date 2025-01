Odborníci vytvorili zoznam najnebezpečnejších chorôb pre rok 2025: Mnohé z nich sú smrteľné, pomôcť nám môže očkovanie

Známa Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prišla so zoznamom až 11 najnebezpečnejších chorôb, ktorým budeme v novom roku musieť čeliť. Mnoho z týchto ochorení je smrteľných, pokiaľ sa neriešia včas. Znepokojujúce je, že viaceré choroby zo zoznamu sú rezistentné voči liečbe antibiotikami, čo môže byť pre oslabené osoby smrteľné.

Vtáčia chrípka, choroba X a COVID-19

V zozname 11 najnebezpečnejších chorôb nájdeme aj vtáčiu chrípku či chorobu X, ktoré môžu potenciálne spôsobiť až pandémiu, ako píše Mirror.

Vtáčia chrípka sa šíri cez kontakt so zvieratami alebo ich trusom a spôsobuje vážne respiračné problémy, ktoré môžu skončiť až smrťou. Choroba X je zatiaľ neidentifikovaná, avšak má podobné príznaky ako COVID-19 a v prípade rýchleho šírenia je vysoko smrteľná.

Na zozname najnebezpečnejších chorôb aj naďalej zostáva COVID-19, ktorý rozhodne nezmizol, ako upozorňujú odborníci.

Cholera a osýpky

Cholera a osýpky sú ďalšie infekcie zo zoznamu, ktoré majú potenciál spôsobiť rozsiahle epidémie. Cholera sa šíri kontaminovanou vodou a môže viesť k dehydratácii až k smrti, v prípade, že sa nelieči. Osýpky sú veľmi infekčné, postihujú najmä neočkované deti a môžu viesť k vážnym komplikáciám, ako zápal pľúc či encefalitída.

Horúčka dengue, chikungunya a západonílska horúčka

Tieto tri choroby sú spôsobené vírusmi, ktoré prenášajú komáre a čoraz častejšie sa vyskytujú aj v Európe. Spôsobujú vysoké horúčky, bolesť kĺbov a hlavy. V niektorých prípadoch môžu spôsobiť smrť.

Čierny kašeľ

Čierny kašeľ je bakteriálna infekcia, ktorá postihuje pľúca, ak sa nelieči, môže byť smrteľná. Toto ochorenie postihuje najmä bábätká a malé deti, no je možné sa proti nemu očkovať. Toto očkovanie sa odporúča aj tehotným ženám.

Svrab

Svrab je spôsobený drobnými roztočmi, ktoré sa zavŕtavajú do kože a kladú vajíčka, čo spôsobuje nepríjemnú a svrbivú vyrážku. Ochorenie sa šíri oblečením, alebo napríklad posteľnou bielizňou infikovanej osoby.

Antimikrobiálne odolné baktérie

Na zozname je aj ochorenie, ktoré nie je tak úplne konkrétne, ako predchádzajúce choroby. Baktérie odolné voči antimikrobiálnym látkam sú na vzostupe, pričom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) to označuje za globálnu hrozbu pre zdravie. To znamená, že tieto baktérie sú odolné voči liečbe antibiotikami.

Preto zdravotníci z WHO upozorňujú, že antibiotiká by sme mali brať naozaj len v nevyhnutných prípadoch, keď nám to určí náš ošetrujúci lekár. Pretože pričastým užívaním antibiotík si vytvoríme odolnosť, a keď ich budeme naozaj potrebovať, tak už nepomôžu, stanú sa rezistentnými.