Odborníci ostali v šoku. Pitva odhalila, čo skrývala mŕtva veľryba pod svojou plutvou

Pri pohľade na dnešné veľryby je dosť ťažké si predstaviť, že niekedy tieto tvory kráčali po súši. Samozrejme, vtedy vyzerali inak, ako je tomu dnes. Nedávna fotografia zverejnená na Twitteri ale odhalila anomáliu, ktorú našli pri pitve veľryby. Tá ukazuje práve na jej suchozemský pôvod.

Pod plutvou veľryby totiž objavili pentadaktylovú končatinu podobnú pádlu. Tá pozostávala z piatich prstovitých kostených výčnelkov, uvádza portál IFL Science.

Strašidelnú fotografiu zverejnil na Twitteri doktor Mark D. Sherz, kurátor herpetológie a odborný asistent zoológie stavovcov v prírodovednom múzeu v Dánsku.

“Dostal som správu od manažéra cicavcovej a herpetologickej zbierky, Daniela Klingberga Johanssona, že vyplavilo veľrybu a že ju budú na druhý deň pitvať,” povedal Sherz pre IFL Science.

This is what it looks like when you remove the inter-digital flesh from a whale’s flipper. Amazing to see how well the pentadactyl limb is retained! pic.twitter.com/GPu602wXz5

— Dr Mark D. Scherz (@MarkScherz) September 1, 2021