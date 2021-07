Od pondelka 12. júla sme na tom opäť lepšie. Pozrite si rozdelenie okresov podľa COVID automatu

Od pondelka 12. júla už nemáme oranžové, ružové, červené ani čierne okresy. V monitoringu a teda v zelenej fáze je 76 okresov, v žltej ostáva 3 okresov Na rokovanie vlády predložil návrh minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, vláda ho ešte musí schváliť.

Ako informoval premiér Eduard Heger, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský má pripraviť kalkuláciu všetkých druhov testov a následne od toho a výšky rozpočtu určiť, koľko by mali stáť.

Počet otvorených hraničných priechodov by sa mal v najbližších dňoch zvýšiť. Pred dnešným rokovaním vlády to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Vláda sa bude aj na dnešnom rokovaní zaoberať možnosťou, ako zabezpečiť čo najväčší možný počet otvorených hraničných priechodov aspoň v čase dopravných špičiek. Podľa Hegera však bude potrebné zabezpečiť kontroly dodržiavania opatrení na všetkých hraničných priechodoch.

„Zapájame do toho pracovníkov Finančnej správy SR, armády a akékoľvek posily, aby sme mohli nechať čo najväčší počet priechodov otvorených. My nepotrebujeme tie prechody nevyhnutne zatvárať. My len potrebujeme zaviesť tam tú kontrolu, aby si ľudia zvykli na tú eHranicu,“ povedal Heger. Situácia na hraničných priechodoch a situácia s pendlermi, ktorí by v prípade nezaočkovania museli po 9. auguste pri každom prekročení hraníc absolvovať karanténu, podľa neho bude do 9. augusta vyriešená.

COVID automat na budúci týždeň

V prvom stupni ostražitosti (žltá fáza) budú okresy:

okres Humenné, okres Ružomberok, okres Turčianske Teplice,

Monitoring (zelená fáza):