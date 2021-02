Od lekára odchádzali tehotné aj ženy, ktoré nemali sex. Stovky žien oplodňoval vlastnými spermiami, splodil desiatky detí

Množstvo párov sa dostáva do situácie, kedy majú problémy s počatím dieťaťa. Vtedy môže pomôcť vyhľadanie odbornej lekárskej pomoci. Presne to bol prípad muža menom Quincy Fortier, ktorý bol označovaný ako “Zázračný lekár”. Jeho príbeh ožil v dokumentárnej snímke s príznačným názvom Boh plodnosti. Skutočnosť však bola oveľa zvrátenejšia a odhalili ju po rokoch až testy DNA.

Nevadský lekár Quincy Fortier otvoril v Las Vegas čisto ženskú kliniku v dobe, keď väčšinu miestnej populácie tvorili ženy. A tie si zaslúžili adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Sám sa špecializoval na umelé oplodnenia a vo svojej práci sa mu skutočne darilo. V priebehu štyroch desiatok rokov mal pomôcť otehotnieť viac ako stovkám párom. Tie sa vďaka Fortierovi mohli tešiť z vysnívaných potomkov.

Pomohol párom počať vysnívané dieťa, otehotneli však aj ženy, ktoré nemali sex

Fortier sa stal doslova hviezdou a získal prezývku Zázračného lekára. Až o niekoľko desiatok rokov sa ukázalo, že jeho metódy neboli úplne etické. Páry síce získali deti, po ktorých tak veľmi túžili, avšak neboli úplne ich. Ako sa zistilo, Fortier používal svoje vlastné spermie k oplodneniu cudzích žien, ktoré ku nemu prichádzali s očakávaním adekvátnej zdravotníckej pomoci.

Oplodnil dokonca aj ženy, ktoré po dieťati netúžili alebo neviedli sexuálny život. S lekárom Fortierom si však tento fakt dlhé roky nespojili.

Ženy so svojimi partnermi vôbec nič netušili a dlhé roky žili v omyle, že ich deti sú nositeľmi genetického materiálu oboch. Podľa genetických testov je Fortier otcom najmenej 24 takto splodených detí. Prípadov však dodnes pribúda. Treba dodať, že v súčasnosti už ide o dospelých ľudí vo veku od 30 do 71 rokov.

Pravdu po rokoch odhalili až genetické testy

Najšokujúcejšie na tom všetkom je, že pravdu odhalila až náhoda a lekár teda v rozpätí týchto rokov zapríčinil počatie svojich detí desiatkam úplne cudzích ľudí. Príchod dostupných genetických testov im priniesol obrovské prekvapenie.

Jednou zo žien, ktorá v minulosti hľadala pomoc pri počatí a narazila práve na Quincy Fortiera, je v súčasnosti už 77-ročná Cathy Holm. Zákrok, ktorý vykonal, bol úspešný a čoskoro otehotnela. Samozrejme, namiesto spermií manžela Cathy, použil svoje. Ako sama prezradila v dokumentárnej snímke HBO, ako malá Wendi vyrastala, postupne sa začalo ukazovať, že sa vôbec nepodobá na otca a rodinu z jeho smeru.

Že je jej otcom niekto iný sa dozvedela vo svojich 52 rokoch

Wendi má dnes 54 rokov, napriek tomu ju v roku 2018 čakal poriadny šok. Keď sa rozhodla urobiť si domáci test DNA, ten odhalil prekvapujúcu skutočnosť. A to, že nie je dcérou svojho otca. Pôvodne však iba dúfala, že zistí viac zaujímavostí o svojom rodokmeni a predkoch. Testy však ukázali pozitívnu zhodu DNA s ľuďmi, ktorých Wendi vôbec nepoznala. Častokrát sa pri nich opakovalo priezvisko Fortier.

Opýtala sa teda mamy Cathy, ktorá jej ozrejmila, že sa spája s jej doktorom z Las Vegas, ktorý ju pomohol priviesť na svet. Cathy dokonca pred kamerami v tom momente priznala, že v tej dobe vôbec ani netušila, že by sa niečo takéto mohlo stať. A keby má na výber, určite by do toho nešla.

Fortier zomrel skôr, než sa incident prevalil

V snímke Wendi opisuje aj svoje pocity, ktoré ju po tomto zistení začali sužovať. Pri pohľade do zrkadla totiž nevidela svojho otca, ktorý ju vychoval, ale čoraz viac Fortiera, ktorý ju aj jej rodinu oklamal. Dodajme, že samotný Quincy Fortier zomrel už dva roky predtým, vo svojich 94 rokoch. Nemohla teda na neho podať žalobu, ani sa pokúsiť iným spôsobom tento šok vykompenzovať.

Keď Fortier s touto “pomocou” začínal, genetické testy neboli ani zďaleka na takej úrovni ako dnes. A snáď by ho ani nenapadlo, že niektoré z jeho “detí” túto skutočnosť zistia testom, ktorý si urobia sami doma a za pomoci internetu. Presne to je prípad Cathy, ktorá sa pri pátraní rozhodla spojiť so svojimi nevlastnými súrodencami.

Oklamané deti už nikdy nedostanú možnosť poznať pravdu

Cathy spolu s ostatnými sa už nikdy nedozvedia, čo by na túto situáciu povedal samotný lekár. Nemôžu sa ho opýtať na dôvody, alebo či si uvedomuje, ako stratene a oklamane sa v súčasnosti môžu cítiť. Za to, že sa dozvedeli pravdu, môžu vďačiť testom DNA, ktoré sú v dnešnej dobe ľahko dostupné pre každého.

“Zrazu sa stalo, že ľudia odhalili, že ich otcom nie je muž, o ktorom si to mysleli, alebo že ich starým otcom je niekto úplne iný,” opísala pre britský Guardian situáciu režisérka Hannah Olson, ktorá celý príbeh zhrnula vo svojom dokumente Boh plodnosti.

Podobná prax nie je v USA ojedinelá

Podľa informácií webu The Guardian, napriek tomu, že sa tento príbeh môže zdať akokoľvek šokujúcim, ani zďaleka nie je výnimočným. V súčasnosti sú známe minimálne dve desiatky lekárov, ktorí vykonávali podvody v oblasti plodnosti a umelých oplodnení.

Prípad Quincy Fortiera sa však na povrch dostal až po jeho smrti. Preto počas svojho života mohol svoje povolanie vykonávať naplno, bez akýchkoľvek obmedzení, trestov alebo pošpinenia svojho mena a reputácie.

Podali na neho žalobu, nikdy však nebol potrestaný a prípady zmietli zo stola

Las Vegas Review Journal informoval o dvoch žalobách v rokoch 2001 a 2006, ktoré boli voči Fortierovi podané. Vyriešili sa však mimosúdnou cestou a s dodatkom, aby sa nikdy nedostali na verejnosť. Preto jeho pacientky v priebehu štyridsiatich rokov ani len netušili, že by sa im niečo podobné mohlo stať. Najmä pri lekárovi s renomovanou povesťou, akým bol Fortier.

V roku 1991 k tomu získal vyznamenanie nevadského lekára roka. Vďaka tomu nielenže o svoju licenciu neprišiel, ale mohol oplodňovať mladé dievčatá aj vo svojich 70 rokoch.

Po smrti sa dokázala jeho vina

Pravdu odhalil až testament, ktorý zanechal po svojej smrti. Priznal sa v ňom k otcovstvu týchto štyroch detí od dvoch žien, ktorým vykonal zákrok. Dokonca uviedol, že sa môže objaviť viacero detí narodených z jeho spermií po umelom oplodnení. Fortier sa počas výkonu svojej práce stretol s tisíckami pacientiek. Dospelých žien či mužov, ktorí zistili, že je ich otcom práve on, pribúda dodnes.

Najhoršia bola skutočnosť, že Fortier neoplodňoval svojím semenom iba ženy, ktoré chceli otehotnieť, ale napokon sa ukázalo, že ženy odchádzajú od neho tehotné po bežných vyšetreniach. Stalo sa to dokonca aj žene, ktorá pohlavne nežila a svojho syna vychovávala desiatky rokov v domnienke, že otec jej dieťaťa je alkoholik, s ktorým sa ani veľmi nepozná.

Dcéru od malička zneužíval pod zámienkou vyšetrenia, sexuálne obťažoval aj syna

S podobnou situáciou sa stretla aj jeho dcéra, ktorú od malička gynekologicky vyšetroval a dá sa povedať, zneužíval dotykmi na intímnych partiách pod zámienkou vyšetrenia. Týral a zneužíval aj svoje ďalšie deti, nevynechal ani syna. Ten dokonca na svojho otca podal žalobu za sexuálne obťažovanie.

Podľa infomrácií Las Vegas Sun z 12. februára 2002, Fortier vyhral súd so svojím synom. A to aj napriek tomu, že ho mal sexuálne obťažovať od jeho 3 do 14 rokov. Súd sa uzavrel s tým, že Fortier mladší túži iba po otcových peniazoch a to, čo tvrdí, je nezmysel.

Príbeh ožil v dokumentárnom filme

Tieto, aj omnoho viac trpkých skutočností o prípade prináša dokumentárny film Boh plodnosti (Baby God) z dielne režisérky Hannah Olson. Pracovala na ňom celé dva roky a ukazuje výpovede priamo Fortierových detí a v podstate nevlastných “súrodencov,” ktorých spája meno a genetika tohto muža, ale napríklad aj výpoveď lekárov, s ktorými spolupracoval, či Fortierovho “vlastného” syna, ktorý tiež pracoval ako lekár.

Z ich rozprávania sa dozviete ešte viac šokujúcich odhalení, napríklad aj, akým spôsobom Fortier tajne oplodňoval dievčatá, ktoré ani netúžili mať deti. Túto snímku si môžete pozrieť na streamovacej platforme HBO GO.