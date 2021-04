Od 26. apríla by Slovensko mohlo prejsť do červenej fázy. Takto by podľa COVID automatu vyzerali opatrenia

Opatrenia sa uvoľňujú podľa platného COVID automatu. Slovensko dnes po dlhom lockdowne zažíva prvé uvoľnenie prísnych opatrení. Aj keď ešte nie je potvrdené, že od 26. apríla prejdeme do červenej fázy, všetky dáta tomu zatiaľ nasvedčujú. Viac sa ale dozvieme zajtra, informovať bude rezort zdravotníctva.

Aby sme si ale priblížili, ako by vyzerala červená fáza, pozreli sme sa na presné rozdelenie opatrení podľa COVID automatu. Dôležité je splniť 3 základné kritériá, a to počet prípadov za 7 dní, počet hospitalizovaných pacientov a reprodukčné číslo. V nemocniciach je už menej ako 2-tisíc pacientov, čo je dobrá správa. Počet prípadov za 7 dní je dokonca ešte nižší a posunulo by nás to rovno do I. stupňa varovania. Čo by sa teda od pondelka 26. apríla mohlo zmeniť?

Aké opatrenia by platili v červenej fáze?

Jednotlivé parametre, ktoré hodnotí COVID automat, sú na veľmi pozitívnych číslach a tento trend sa potvrdzuje aj po Veľkej noci. Ak by sa opatrenia neprehodnocovali odborníkmi, už 26. apríla by mohlo byť Slovensko dokonca v červenej fáze, a teda v druhom stupni varovania. Počet hospitalizovaných je dnes na čísle 1 978, reprodukčné číslo je podľa posledných informácií stále pod 1 a za týždeň pribudlo menej ako 2 500 prípadov. Všetky podmienky na červenú fázu teda máme predbežne splnené.

Otvoriť by sa mohli terasy aj fitká

Najväčší rozdiel pri opatreniach by nastal najmä v tom, že by sa mohli otvoriť terasy reštaurácií a kiná, fitness centrá či divadlá. Hlavný hygienik Ján Mikas dnes v relácii Rádia Expres povedal, že terasy by sa mohli otvoriť o týždeň či dva, záleží však od situácie. Zmena zrejme nastane aj pri školách. Od pondelka 26. apríla sa školstvo bude preklápať do regionálneho COVID automatu. Znamená to, že v okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci ZŠ a stredných škôl (SŠ).

Čierne okresy ostanú od 26. apríla v režime, ktorý platil plošne doposiaľ. Otvorené v nich teda budú materské školy, prvý stupeň ZŠ či stredné zdravotnícke školy a ostane tiež možnosť prezenčnej výučby v malých skupinách. V bordových okresoch majú byť nad rámec už otvorených škôl a školských zariadení v čiernych okresoch otvorené aj ôsme a deviate ročníky ZŠ, poradenské centrá a tiež centrá voľného času a jazykové školy na individuálnu výučbu.

V červených okresoch má byť od tohto dátumu otvorený aj celý druhý stupeň ZŠ a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií. V ružových okresoch by sa mohli otvoriť aj SŠ, jazykové školy, centrá voľného času a základné umelecké školy na skupinovú výučbu.

Čo sa týka niektorých opatrení, už tento týždeň ich zjemnili vyhlášky hlavného hygienika. Rúška napríklad už v exteriéri nemusíme mať, pokiaľ sme od ľudí vzdialení na viac ako 5 metrov. Ďalšie výnimky nájdete v našom aktuálnom článku.

V červenej fáze by platili nasledovné pravidlá:

Rúška či respirátory sú stále povinné v interiéroch aj exteriéroch, v prírode by sme ich už mať nemuseli.

Pohyb v prírode mimo okresu by rovnako nebol podmienený negatívnym testom nie starším ako 7 dní.

Hromadné podujatia by boli zakázané s výnimkou od 6 osôb pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby (s testom podľa platnosti vyhlášky).

Oslavy, večierky a svadby by boli stále zakázané.

Jednotlivé obrady by boli do 6 osôb.

Návštevy v nemocniciach by boli zakázané.

Otvoriť by sa mohli fitness centrá do 6 osôb s testom, wellnes a aquaparky by však ostali zatvorené.

Obchody by boli otvorené, podobne ako v bordovej fáze je tam 1 zákazník na 15 metrov štvorcových.

Otvoriť by sa mohli terasy reštaurácií, stoly v 2metrových rozostupoch, vstup na terasu s testom.

Homeoffice by bol stále odporúčaný, už nie povinný – rovnako, ako v bordovej fáze.

Ubytovanie by bolo podobne ako v bordovej fáze umožnené, no bez reštaurácií a spoločných priestorov – rovnako ako v bordovej fáze.

Platnosť testu by sa predĺžila zo 7 na 14 dní.

O aktuálnych opatreniach, ktoré prinesie rezort zdravotníctva aj o tom, ako sa bude upravovať COVID automat vás budeme informovať.