Od 17. mája by sme sa mohli riadiť už len regionálnymi parametrami. Od pondelka vstupujeme do ružovej fázy

Slovensko je tento týždeň v červenej farbe, časť okresov je bordových, kde platia prísnejšie opatrenia. Na rokovanie vlády dnes prišiel aj hlavný hygienik Ján Mikas, strana Za ľudí už včera avizovala, že sú za zrušenie zákazu vychádzania.

V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 276 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 144 ľudí. Na JIS je 121 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 164 pacientov s ochorením COVID-19. Čo sa týka vakcinácie, celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 156 789 za predchádzajúci deň pribudlo 7 928 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 533 724 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 14 149 ľudí.

Na rokovaní vlády dnes prebiehala aj diskusia k zákazu vychádzania. Za zrušenie bola napríklad aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ale aj minister školstva Gröhling. Tento týždeň ešte ostáva v platnosti, podľa Gröhlinga je to však naozaj poslednýkrát. Mnoho okresov je už v ružovej farbe a preto nie je dôvod, aby naďalej platil zákaz vychádzania s výnimkami. Silný apel však prichádzal zo strany hlavného hygienika Mikasa a ministra zdravotníctva Lengvarského. Zákaz vychádzania by mal potrvať ešte minimálne nasledujúci týždeň.

Aktuálna epidemiologická situácia

Denný priemer je nižší ako 1000, čo je dobrá správa. Počty prípadov stále klesajú, rovnako aj počty hospitalizovaných. Rovnako sa znižujú počty ventilovaných pacientov, reprodukčné číslo sa drží približne na rovnakej úrovni ako minulý týždeň. Na Slovensku máme už viac ako 1 milión zaočkovaných ľudí. Klesajú aj počty výjazdov k pacientom, stále sme však vo vážnej epidemiologickej situácii.

Rezort zdravotníctva upozornil, aby ľudia v interiéroch poctivo nosili respirátory, dobre vetrali a dodržiavali rozostupy. Rovnako vyzval ľudí, aby sa zaregistrovali na očkovanie do čakárne. Očakáva sa doručenie viac ako milióna vakcín počas mája. Zaočkovanosť narastá, najväčšiu skupinu tvoria občania vo veku od 70-80 rokov.

COVID automat platný od 10. mája

Počtom prípadov spĺňame hranicu ružovej fázy, do ktorej sa od pondelka dostávame. Od nasledujúceho týždňa a teda od 17. mája by sme sa mohli riadiť regionálnymi parametrami, už nie celonárodnou metodikou. Dva okresy by už mohli byť oranžové, no naďalej ostanú ružové, rozhodol rezort zdravotníctva.

V treťom stupni varovania (bordová fáza) majú byť okresy:

Myjava

Považská Bystrica

V druhom stupni varovania (červená fáza)majú byť okresy:

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Martin, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Prešov, Revúca, Ružomberok, Sabinov, Sobrance, Stará Ľubovňa, Svidník, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín

Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica

Žiar nad Hronom, Zvolen

V prvom stupni varovania (ružová fáza) majú byť okresy:

Bratislava I.-V., Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Michalovce, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Spišská Nová Ves, Stropkov, Topoľčany, Trebišov, Žilina, Zlaté Moravce

Správu aktualizujeme.