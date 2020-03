Ochranné rúška končia v oceánoch. Milióny vyhodených rúšok zaplavili pláže v Hong Kongu

Netrpia však len ľudia, trpí aj príroda. Množstvo zdravotníckych pomôcok, ako sú napríklad lekárske rúška, totiž končia v oceánoch. Tie sú následne vyplavené na pláž. Pláž v Hong Kongu je už niekoľko týždňov znečistená desiatkami rúšok.

Pláže sú zaplavené desiatkami lekárskych rúšok

Environmentalisti varujú, že aj keď sa ľudstvo zmieta v boji so závažným ochorením, mali by sme sa správať zodpovedne. Ako totiž informuje portál Daily Mail, pláže v okolí Hong Kongu sú zamorené odhodeným zdravotníckym materiálom, najmä lekárskymi rúškami. V ohrození sa ocitol aj podmorský ekosystém. Hong Kong má 7,4 milióna obyvateľov, pričom väčšina z nich si už niekoľko týždňov každé ráno nasadí na tvár jednorazové lekárske rúško. Väčšina z rúšok však následne nekončí tam, kde má, ale sú vyhodené do mora alebo na pláž spolu s obrovským množstvom ďalšieho odpadu.

Odborníci varujú, že takéto správanie môže ohroziť tisícky živočíchov, keďže tie si v mori ľahko zmýlia igelitové vrecko alebo lekárske rúško s potravou. Aj bez rúšok sa na plážach povaľuje množstvo odpadu, vyhodené rúška sú však navyše nehygienické a môžu predstavovať hrozbu. Gary Stokes, ktorý je zakladateľom environmentálnej organizácie Oceans Asia, sa podieľa na čistení pláží a len na 100 metrovom úseku sa mu podarilo vyzbierať až 70 odhodených rúšok. Keď sa na miesto vrátil o týždeň neskôr, objavil 30 ďalších.

Hong Kong ročne vyprodukuje milióny ton odpadu

Podobne sú na tom nielen pláže v okolí Hong Kongu, ale aj v ďalších oblastiach. Znečistenie oceánov plastovým odpadom tu už roky predstavuje mimoriadne závažný problém. Problémom sú najmä jednorazové plasty, ľudia sú totiž čoraz viac navyknutí na stravovanie sa vonku v meste alebo sa spoliehajú na donášku jedla do domu.

Samotný Hong Kong vyprodukuje ročne 6 miliónov ton odpadu, z toho až 70 percent končí na skládkach. Na recykláciu odpadu sa dbá veľmi málo. Rôzne organizácie pravidelne organizujú akcie, v rámci ktorých sa pláže, ale aj lesné chodníky od odpadu vyčistia. Zdá sa však, že pri neustálej produkcii nového odpadu to jednoducho nestačí.

Navyše, lekárske rúška sú vyrobené z polypropylénu, ktorý sa v prírode len tak nerozloží. Ľudia si myslia, že ak sa použitého rúška zbavia, chránia tým svoje zdravie. Takéto správanie je však sebecké a ohrozuje nielen prírodu, ale aj ďalších ľudí. Najmä v čase, keď WHO vyhlásilo stav pandémie a chorých ľudí pribúda každý deň, mali by sme byť mimoriadne opatrní.