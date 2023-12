Oceňovaná seriálová adaptácia Bedári prichádza na slovenské obrazovky: Uvedie ju obľúbená televízna stanica

Pripravte sa na to, že vás strhne nadčasové majstrovské dielo. Strhujúca adaptácia literárnej klasiky 19. storočia Victora Huga „Les Misérable“ od scenáristu Andrewa Daviesa, držiteľa ceny Bafta, bude mať svoju veľkú premiéru na televíznej stanici Epic Drama 21. decembra o 21:00. Pozoruhodná šesťdielna dráma rozpráva príbeh Jeana Valjeana, bývalého trestanca, ktorý nedokáže uniknúť tieňu svojej minulosti ako aj prenasledovaniu policajtom Javertom. Seriál ponúka bohatý príbeh, výnimočné herecké obsadenie a prevedie nás úchvatnými európskymi lokalitami, kde sa seriál natáčal.

Po britskej premiére si seriál Bedári vyslúžil uznanie televíznych kritikov, ktorí ho označili za majestátne a veľkolepé zakončenie roka. „Jednoducho elektrizujúce… Dráma Andrewa Daviesa majestátne zasiahla do deja,“ tak znelo vyjadrenie od The Guardian. Daily Telegraph vyhlásil: „C’est magnifique… (to je veľkolepé) bohatá hostina na záver roka,“ a The Independent vyzdvihol výkon Lily Collins a uviedol: „Lily Collins stvárňuje tragickú Fantine húževnato, ale zároveň s neskutočným pôvabom.“

Dej seriálu Bedári sa odohráva v porevolučnom Francúzsku a sleduje prepletené životy niekoľkých jednotlivcov, ktorí sa pohybujú v drsnej realite chudoby, zločinu a sociálnej nespravodlivosti. V centre príbehu je Jean Valjean, bývalý trestanec, ktorý sa snaží o vykúpenie po rokoch väznenia. Život bývalého trestanca je krutý a Valjean vidí predsudky na každom kroku.

Prenasledovaný svojou minulosťou sa stretne s múdrym biskupom z Digne, ktorý ho prinúti zamyslieť sa nad vlastnou morálkou a nad tým, aký život chce viesť. Valjeanova cesta sa skríži s mnohými ďalšími postavami, vrátane Fantine, zúfalej ženy, ktorá je nútená zarábať si prostitúciou, aby uživila svoju malú dcéru Cosette; Javerta, neúprosného policajného inšpektora, ktorý je odhodlaný postaviť Valjeana pred súd; či Mariusa, mladého študenta, ktorý sa ocitol v politickom chaose vtedajšej doby. Životy postáv sa prelínajú, čelia skúškam a trápeniam, ktoré preverujú ich silu a odolnosť. Cez to všetko hľadajú lásku, nádej a vykúpenie vo svete, ktorý je krutý a nemilosrdný.

Seriál Bedári sa môže pochváliť hviezdnym hereckým obsadením, ktoré dodáva deju hĺbku a autentickosť obľúbených postáv Hugovho románu: Dominic West, známy zo seriálu Koruna či filmov Aféra alebo Colette: Príbeh vášne, sa ujal ikonickej úlohy Jeana Valjeana, muža sužovaného svojou minulosťou.

Lily Collins, známa zo seriálu Emily z Paríža, či filmov Tolkien alebo aj modernej adaptácie Snehulienky, podáva silný výkon v úlohe Fantine, postavy, ktorá vyžaruje zraniteľnosť a silu zároveň.

David Oyelowo, známy z filmu Selma či Interstellar, stelesňuje neochvejného inšpektora Javerta, ktorý je odhodlaný postaviť Valjeana pred spravodlivosť.

Vo vedľajších úlohách sa predstavia Josh O’Connor (The Durrells) ako Marius, Ellie Bamber (Nocturnal Animals) ako Cosette a Erin Kellyman (Raised By Wolves) ako Éponine, pričom Adeel Akhtar (Victoria & Abdul) a oceňovaná herečka Olivia Colman (známa zo seriálu Koruna, kde stvárnila kráľovnú Alžbetu) si zahrajú Monsieur a Madame Thénardierovcov.

Očarujúce sú aj lokality, kde sa seriál natáčal. Malebná krajina Belgicka, Francúzska a Bruselu slúži ako skvelá kulisa pre túto vizuálne ohromujúcu adaptáciu. Od rušných ulíc Paríža až po pokojný vidiek, lokality prenesú divákov priamo do srdca Francúzska v 19. storočí.

Pripravte sa na emočnú cestu časom a staňte sa svedkami výnimočného príbehu, podmanivých hereckých výkonov a ohromujúcej kinematografie šesťdielnej dobovej drámy Bedári. Premiéru prinesie už tento štvrtok, 21. decembra o 21:00 televízna stanica Epic Drama.