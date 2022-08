Obrovské sucho odkrylo na Dunaji vraky potopených vojenských lodí s nebezpečnými výbušninami

Najväčšie sucho v Európe za posledné roky stlačilo na rekordne nízku úroveň aj hladinu Dunaja. Neďaleko srbského mesta Prahovo sa tak spod hladiny vynorili vraky desiatok nemeckých vojnových lodí z čias druhej svetovej vojny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Plavidlá boli súčasťou čiernomorskej flotily nacistického Nemecka, ktoré ich v roku 1944 spolu so stovkami ďalších plavidiel potopilo počas ústupu pred sovietskym vojskom. Mnohé z nich počas nízkej hladiny odvtedy stále brzdia lodnú dopravu.

V Srbsku sa úrady uchýlili k bagrovaniu, aby plavebná dráha zostala prejazdná. Pri Prahove v blízkosti hranice s Bulharskom a Rumunskom však niektoré vraky zužujú splavný úsek na tomto úseku Dunaja zo 180 metrov len na 100 metrov.

Viac ako 20 tunajších vrakov je od čias druhej svetovej vojny stále zaplnených tonami munície a výbušnín. Neodborná manipulácia predstavuje nebezpečenstvo pre lodnú dopravu . „Nemecká flotila za sebou zanechala veľkú ekologickú katastrofu, ktorá ohrozuje nás, Prahovčanov,“ povedal 74-ročný Velimir Trajilovič, autor knihy o nemeckých lodiach. Ohrození sú aj miestni rybári z Rumunska, ktoré leží na druhom brehu rieky.

