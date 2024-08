Obľúbenú destináciu Slovákov čakajú veľké zmeny: Na toto by sa mali turisti po príchode pripraviť

Turisti budú musieť od 1. septembra na Zanzibare uzavrieť špeciálne miestne cestovné poistenie. Rozhodla o tom tamojšia vláda, pričom poistiť sa je nutné ihneď po príchode na ostrov. Miestna poisťovacia spoločnosť sľubuje, že poistenie bude čoskoro možné vybaviť aj online. Upozornila na to v stredu poisťovňa Uniqa.

„Doteraz si pred odchodom do tejto krajiny ľudia štandardne uzatvárali cestovné poistenie v jednej zo slovenských poisťovní alebo využívali poistenie cez platobnú kartu. Po novom poskytne poistné krytie pre prichádzajúcich turistov miestna Zanzibarská poisťovacia spoločnosť (ZIC), ktorá má monopol na poskytovanie služieb medzi miestnymi poisťovňami,“ uviedla poisťovňa.

O turistov bude postarané

Poistenie bude podľa nej platné 92 dní s viacnásobnými návštevami územia. Turista môže po príchode na Zanzibar pri transfere toto poistenie využiť aj v Tanzánii na pevnine. Cena bola stanovená na 44 USD (40,25 eura) na osobu, bez zvýhodnenia pre rodiny. Lokálne cestovné poistenie bude mať podľa poisťovne podobné zložky na Slovensku. Má kryť liečebné náklady, úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu. Zahŕňa aj asistenčné služby, ktoré budú k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni na bezplatných telefónnych linkách.

Zástupcovia ZIC podľa poisťovne sľubujú, že v prípade urgentnej starostlivosti pri akútnych problémoch, úhradu nákladov na liečbu, nákup liekov alebo zdravotnú starostlivosť budú riešiť priamo so zdravotníckymi zariadeniami. Asistenčná služba poisťovne uviedla, že lekárska úroveň na ostrove Zanzibar a v Tanzánii je regionálne na dobrej úrovni, ale nie je porovnateľná s európskymi štandardmi. V súčasnosti zdravotnícke zariadenia často vyžadujú platbu v hotovosti na mieste. Malo by sa to však zmeniť s novým poistením od miestneho ZIC.

Poisťovňa upozornila na odchýlky v konkrétnych položkách krytia a nižšie poistné sumy v porovnaní s tunajším štandardom. „Poistenie tiež nekryje storno poplatky, poistenie prerušenia cesty ani udalosti, ktoré sa môžu stať po ceste do Tanzánie alebo Zanzibaru a späť. Repatriácia chorej alebo zranenej osoby špeciálnym lietadlom alebo na nosidlách je stále neistá,“ uzavrela poisťovňa.