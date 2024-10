Obľúbené termálne kúpele u našich susedov, kde sa okúpete pod holým nebom, čelia kritike: Vraj pripomínajú starú nemocnicu

Jedným z top zážitkov, ktoré ponúka Budapešť, je návšteva termálnych kúpeľov. Predovšetkým v tomto jesennom období dostáva o čaro naviac. Len si to predstavte, oddychujete v horúcej vode pod holým nebom, para stúpa k oblohe a vy máte ideálny priestor na to, vypnúť svoje myšlienky. Medzi najznámejšie termálne kúpele u našich susedov patria nepochybne kúpele Széchenyi, ktoré nájdete priamo v hlavnom meste. Pred niekoľkými dňami sa na TikToku objavilo video, ktoré ich však ukazuje v kritickom svetle. No nie každý s týmto názorom súhlasí.

Používateľka s prezývkou @.safiiat zdieľala na sociálnej sieti video, ktoré sa stalo obrovským virálom. Videlo ho cez 1,3 milióna ľudí a dostalo okolo 50-tisíc srdiečok.

Autorka nakrútila zábery z týchto preslávených kúpeľov a pridala k nim jednoduchý popis, v ktorom uvádza, že vstup stojí 30 eur na osobu. Overili sme si to na ich oficiálnej stránke, kde sa píše, že celodenný vstup od pondelka do štvrtka stojí v prepočte približne 26 eur, cez piatky a víkendy práve spomínaných 30 eur a počas sviatkov je logicky najvyššie, zaplatíte niečo cez 32 eur.

Prirovnala kúpele k nemocnici

Prvý záber vo videu ukazuje relatívne plný vonkajší bazén, v ďalších autorka spomína, že interiér vyzerá vlastne ako stará nemocnica a má aj rovnakú vôňu. Pridala nelichotivé zábery, ktorými demonštrovala, že sa na priestoroch podpísal zub času.

Pod videom sa aktuálne nachádzajú stovky komentárov, v ktorých sa objavili napríklad odporúčania na iné kúpele, ktoré môžete v Budapešti navštíviť. Napríklad, termálne kúpele Gellért, stojí v jednom z nich.

„Ako miestny som nikdy nebol v Széchenyi, ani v iných „slávnych“ kúpeľoch v Budapešti, tie sú len pre turistov. Na predmestí/vidieku sú oveľa lepšie kúpele pre miestnych obyvateľov,“ dal odporúčanie niekto iný.

Podľa ďalších sa ich návšteva oplatí

No ozvala sa aj druhá strana, ktorá kúpele Széchenyi skutočne aj navštívila a odchádzala domov spokojná. „Bola som tu v januári v dopoludňajších hodinách a bolo to fajn! Kúpele sú staré, ale strávili sme tu cez tri hodiny, takže si myslím, že sa to oplatilo.“ Dodala, že chce opäť navštíviť Budapešť len kvôli týmto kúpeľom.

Dobre to s nimi vyzerá aj čo sa týka hodnotení napríklad na takom googli. Spomedzi neuveriteľných 56-tisíc hodnotení obstáli na 4,3 hviezdičky z 5.

Takže ak plánujete výlet do Budapešti a takéto miesta vás lákajú, aj tu platí, že najlepšie bude, ak si urobíte vlastný názor.