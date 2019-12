Rezeň, vyprážaný syr či burgre. Toto bystrické bistro ponúka klasické jedlá no kvalitou sú výnimočné

Malý podnik v centre Banskej Bystrice, Tiffany Favorite Food, spája tie najobľúbenejšie jedlá s kvalitnými surovinami a dobrou cenou. Šéfkuchár Peter Kulhány prišiel s konceptom, ktorý nie je ani nóbl gastronómia, ani lacný a nekvalitný fastfood. Tiffany prináša kvalitné obľúbené jedlá.

Šéfkuchárom a majiteľom Tiffany Favorite Food je Peter Kulhány, ktorý vlastní aj Smartfood Bistro, o ktorom sme už písali. Je oceňovaným šéfkuchárom, bol viac krát zaradený medzi Top Trend šéfkuchárov na Slovensku, získal významné zahraničné ocenenia a pracoval v michelinskej reštaurácii vo Francúzsku. Napriek všetkým oceneniam tvrdí, že pinzetové varenie ho nebaví a najradšej varí tak, aby si jeho jedlo mohlo dovoliť čo najviac ľudí.

Profesionálny kuchár najviac zarobí na vyprážanom syre

Niekoľko rokov dozadu bol šéfkuchárom Grand Hotelu Praha, potom sa vrátil do Banskej Bystrice a otvoril si živnosť – prenájom šéfkuchára. Keď si malé podniky nemôžu dovoliť kvalitného šéfkuchára na celý mesiac, prenajmú si šéfkuchára na poradenstvo. „Robil som to, čo ľudia poznajú z relácie Áno, šéfe!, len ja som to premietol do reálneho biznisu, na ktorom som si postavil firmu,“ hovorí šéfkuchár Peter Kulhány.

Pomáhal vytvárať nové reštaurácie a zlepšovať už zabehnuté, vďaka čomu spoznal, ako funguje podnikanie v gastre. Otvoril si malý podnik Smartfood, ktorý sa stal rýchlo úspešným, no finančne náročným. Preto prišiel s konceptom Tiffany Favorite Food, ktorý sa stal rovnako obľúbeným ako Smartfood, ale cenovo dostupnejším.

„Ide o najobľúbenejšie jedlá, šlágre, ktoré ľuďom najviac chutia. Ide o koncept, v ktorom varíme známe jedlá za prijateľnú cenu. Jednoduchšie, obľúbené jedlo je

výnosnejšie ako pinzetové varenie,“ hovorí Peter. „Pre porovnanie – v Tiffany s nižším

počtom personálu dokážeme uspokojiť väčšie množstvo zákazníkov,“ dodáva.

Tri reštaurácie v jednom meste, plánuje štvrtú

Po prvom roku otvorenia Tiffany Favorite Food otvorili druhú pobočku v nákupnom centre Europa v Banskej Bystrici – Tiffany Fresh, kde dostali pozíciu zdravého jedla. V ponuke Tiffany Fresh nájdete rôzne zdravé šaláty – fresh, ale aj varené jedlá. Môžete si vybrať aj z ponuky cestovín alebo sladkých či slaných palaciniek.

Zatiaľ, čo Tiffany Fresh ponúka len svieže a ľahké jedlá, Tiffany Favorite Food ponúka klasiku, ku ktorým, samozrejme, patrí aj vyprážaný syr, vyprážaný rezeň či hamburger.

„Oba podniky sú číselne veľmi zaujímavé, vďaka čomu si môžeme dovoliť prevádzkovať Smartfood Bistro, pretože ceny v Smartfoode sú omnoho nižšie, ako by reálne mali byť,“ vysvetľuje Peter. Vďaka úspechu svojich podnikov a podpore banky sa Peter pustil do nového projektu – kúpy historickej budovy na námestí Banskej Bystrice, kde, podľa jeho slov, plánuje megaprojekt – gastrodom s 240 stoličkami. Prezradil nám, že na dolnom poschodí čoskoro pribudne nový podnik v uvoľnenom talianskom štýle, kde budú pripravovať chutnú pizzu.

Nechce variť len pre 5 % gurmánov

Ten, kto má na obed vyčlenených len 5 €, môže ísť do Tiffany na vyprážaný syr. „Robíme neskutočný vyprážaný syr Gouda. Je to kvalitný 48-percentný syr, ktorý podávame s poctivou, vlastnoručne pripravenou tatárskou omáčkou a poctivými zemiakmi v šupke, ktoré prechádzajú trojitým procesom pečenia, opekania a praženia. Teda tak, aby dosiahli chuť, ktorú chceme,“ opisuje Peter, keď rozpráva o tom, že aj obyčajné jedlo sa dá pripraviť výnimočne.

Všetko pripravujú z kvalitných surovín. Strúhanku berú len z Rakúska, pretože podľa Petra sa rakúska kaiserova strúhanka nedá porovnať so slovenskou. „Na Slovensku som nenašiel dobrú strúhanku. Preto aj náš syr alebo rezeň chutí úplne inak. Máme jeden druh strúhanky, jeden druh oleja, na ktorom pečieme,“ dodáva.

Bežné jedlo vedia „vyšpičkovať“ do dokonalej chuti, tak aby chutilo najmenej 85 % zákazníkom. „Mojím cieľom nie je variť len pre 5 % gurmánov. Radšej varím všetkým ľuďom, aby boli šťastní,“ hovorí Peter.

Tiffany sa neprezentuje ako zdravý fastfood, ale ako kvalitný. „Napríklad, nikto nerieši, či je legendárny viedenský Wiener Schnitzel zdravé jedlo. Jednoducho všetkým chutí a je celosvetovo veľmi obľúbený. O palacinkách som diskutoval s detskou gastroenterologičkou, či sú zdravé alebo nezdravé. Obsahujú múku, ktorú nesmieme selektovať, pretože si sami vytvoríme intoleranciu na lepok, ďalej obsahujú mlieko a vajcia. Neobsahujú nič, čo by bolo nezdravé,“ rozpráva Peter.

Hoci je Tiffany veľmi obľúbený a v čase obeda vždy plný, mimo Banskej Bystrice sa neplánuje rozšíriť. „Síce sme plánovali predať franšízu aj do iných miest, no nechcem si pokaziť svoje meno len preto, že niekto to bude robiť iným spôsobom ako ja,“ dodáva šéfkuchár Kulhány.

Ako chutí Tiffany

Špeciál Burger

Cena: 6,20 € / Menu: 7,20 €

Hamburger z Tiffany je dokonale prepracovaný každou svojou zložkou, každou svojou chuťou a za cenu 6,20 € ponúka toho až príliš. Na prvý pohľad vyzerá mohutne, no akonáhle ho chytíte pevne oboma rukami – jeho krehká, nadýchaná a nasladlá brioška plná vzduchových bubliniek sa nádherne zmenší natoľko, aby ste sa pohodlne zahryzli. Je taká, akú by mohol mať každý burger. Druhá najdôležitejšia zložka – hovädzie mäso – je rovnako dokonale zvládnuté. Svoju veľkorysú šťavnatosť rozdáva celému burgru a hoci patrí viac k tenším, než k mohutným kusom, uprostred je nádherne ružové. Veľmi zaujímavou a výborne doplňujúcou sa kombináciou je sladká marinovaná cibuľka a veľký kus slaného modrého syra.

Hamburgre sa u Tiffany podávajú so zemiakmi v šupke. Pravdepodobne ide o jedny z najlepšie pripravených pečených zemiakov. No čo sa týka hamburgeru a hranoliek, je to jediná záležitosť, v ktorej som konzervatívna a pre mňa je to kombinácia, ktorú nemožno meniť. Avšak pri tomto Špeciáli mi hranolky vôbec nechýbali.

Pohánkové palacinky s nutellou, banánom a kokosom

Cena: 4,70 €

Pôvodná – plná – verzia týchto palaciniek sa podáva so šľahačkou a s poprášeným cukrom, no mne chutia takto – bez šľahačky a bez cukru. Aj bez šľahačky sú dokonalo vláčne a vďaka Nutelle aj dostatočne sladké (aspoň pre mňa). Sú to najlepšie pohánkové palacinky široko-ďaleko. Použila by som výraz – takmer ako domáce, no obávam sa, že v tomto prípade by to nebolo celkom tak, pretože sú ešte o niečo lepšie, ako domáce.