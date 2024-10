Obľúbená moderátorka Soňa Müllerová sa pochválila úspechom svojej dcéry. Fanúšikovia odkazujú, že je na ňu právom hrdá

Vyzerá to tak, že pomaly kráča v šľapajach svojej mamy. Soňa Müllerová adresovala svojej dcére Eme pekné slová na sociálnej sieti potom, čo zvládla na jednom podujatí. Pochvalu za svoj výkon si vyslúžila aj od fanúšikov.

Nedávno sme vás informovali o štýlovej Soni Müllerovej, ktorá ukázala, že aj po 60 má módu v malíčku. Tentoraz sa do centra pozornosti dostala jej dcéra Ema, ktorú Soňa podporuje vo všetkom, do čoho sa pustí. Je vidieť, že medzi sebou majú krásny vzťah a to isté sa týka aj jej syna Filipa.

Čo dokázala?

Pred pár dňami Soňu rozcítila jedna vec, o ktorú sa pričinila Ema na jednej módnej akcii. Nedalo jej to a podelila sa o to s ostatnými na Instagrame. Pochválila sa úspechom svojej dcéry, ktorá sa po prvýkrát zhostila moderovania a spravila niekoľko rozhovorov s kreatívnymi ľuďmi na jednej módnej akcii.

„Hrdá som na moju Emušu, ktorá si po prvýkrát v živote vyskúšala profesiu moderátorky a vysoko profesionálne sa pripravila na 13 rozhovorov s originálnymi kreatívcami a umelcami v Primaciálnom paláci počas víkendových dní,” napísala hrdá Soňa k fotografii zverejnenej na sociálnej sieti.

