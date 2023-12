Obľúbená doskovka je v ohrození: Firma, ktorá stojí za známou hrou, sa topí v problémoch, hromadne prepúšťa ľudí

Americký hračkársky koncern Hasbro oznámil, že zruší ďalších 900 pracovných miest. Urobil tak necelý rok potom, ako informoval, že pre slabý dopyt prepustí 15 percent zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Po uši v problémoch

V januári tohto roka firma uviedla, že zruší 1000 pracovných pozícií, čo v tom čase predstavovalo približne 15 percent z celkového počtu zamestnancov. V pondelok informovala, že z tohto počtu už prepustila 800 ľudí.

Zároveň dodala, že v rušení miest bude pokračovať a k zostávajúcim 200 zamestnancom, ktorí musia firmu opustiť v dôsledku redukcie oznámenej v januári, pridá ďalších 900 ľudí.

Ku koncu roka 2022 zamestnávala spoločnosť Hasbro, známa napríklad hrou Monopoly, po celom svete zhruba 6490 ľudí. Aj s januárovým rozhodnutím zruší 1900 pracovných miest, čo z pôvodného počtu predstavuje 29 percent pracovnej sily. „Problémy na trhu boli výraznejšie, než sme pôvodne očakávali,“ vysvetlil šéf Hasbro Chris Cocks.

Vysoká inflácia spôsobila, že mnohí spotrebitelia obmedzili nákupy neesenciálnych produktov, kam patria aj hračky. Cocks dodal, že problémy, ktoré firma zaznamenávala počas prvých troch štvrťrokov, pokračujú aj počas predvianočnej sezóny a nie je vylúčené, že budú aj v roku 2024.

Spoločnosť Hasbro vyrába nielen Monopoly. Ako uvádza na svojom oficiálnom webe, z jej dielne vyšli napríklad aj zábavné hry Twister alebo Jenga, kreatívne Play-Doh, alebo obľúbené figúrky My Little Pony. Do jej portfólia patria aj filmové a televízne značky Transformers a už spomínané My Little Pony.