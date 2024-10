Objavila sa vzácna minca, ktorá ležala 40 rokov v trezore banky. Na prvý pohľad obyčajných 10 centov má šialenú hodnotu

Veľmi vzácna americká desaťcentová minca, ktorá sa stratila koncom 70. rokov, sa teraz na aukcii predala za viac než pol milióna dolárov, informovala agentúra AP, píše TASR.

Minca vyniesla v online aukcii ukončenej v nedeľu sumu 506.250 dolárov, spresnil Ian Russell, riaditeľ aukčného domu GreatCollections v meste Irvine v Kalifornii. Mincu v roku 1975 vyrazila mincovňa v San Franciscu.

Nesie podobizeň prezidenta Franklina D. Roosevelta. Mincovňa v danom roku vyrazila viac než 2,8 milióna mincí prvotriednej kvality, ktoré sa nikdy nedostali do obehu, ale boli súčasťou súprav šiestich mincí predávaných za sedem amerických dolárov. Zberatelia o niekoľko rokov neskôr zistili, že na dvoch desaťcentových minciach nie je vyrazená značka „S“ používaná mincovňou v San Franciscu.

Vzácny zberateľský predmet do aukcie dali tri nemenované sestry z amerického štátu Ohio. Desaťcentovka viac než 40 rokov ležala v trezore banky, trojica žien ju zdedila po smrti svojho brata. Ten ju spolu so svojou matkou kúpil v roku 1978, keď sa prvý raz zistila chybná razba. V tom čase za ňu vraj zaplatil 18.200 dolárov, podľa AP by to bolo na dnešné peniaze 90.000 dolárov.

Jediná ďalšia známa takáto minca sa v roku 2019 na aukcii predala za 456.000 dolárov. O niekoľko mesiacov neskôr ju kúpil súkromný zberateľ.