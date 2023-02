O vražde hovorili s každým, kto bol ochotný počúvať, zatknúť ich nemohli. Prípad sa podarilo vyriešiť po 48 rokoch

Spravodlivosti niekedy trvá poriadne dlho, kým napokon páchateľov dobehne. V tomto prípade to trvalo takmer 50 rokov. Dvojica mužov 17-ročné dievča utopila v roku 1975. Vďaka moderným technológiám putovali za mreže až teraz.

Zmizla po tom, čo odišla z práce

Ako informuje All That Is Interesting, 17-ročná Laurel Jean Mitchellová bola za nezvestnú prehlásená v auguste v roku 1975. Krátko na to sa podarilo nájsť už len jej telo a polícia verila, že sa utopila. Pitva ale preukázala, že tínedžerka bojovala o svoj život zo všetkých síl a niekto ju násilne zavraždil. Polícia sa okamžite pustila do rozsiahleho vyšetrovania, to však ostávalo desaťročia bez výsledkov.

Až po 48 rokoch sa 6. februára napokon podarilo páchateľov dolapiť. 67-ročný Fred Bandy a rovnako starý John Wayne Lehman skončili v rukách polície. K ich zatknutiu dopomohli výpovede svedkov, ale najmä analýza vzoriek DNA.

Podľa webu IndyStar Laurel naposledy živú videli, ako 6. augusta odchádza z práce. Keď ale neprišla domov, rodičia si o ňu robili obavy a nahlásili ju ako nezvestnú. Jej telo sa našlo na ďalší deň ráno v rieke Elkhart River.

Vraždou sa niekoľkokrát pochválili, polícia mala zviazané ruky

Podľa Associated Press sa po tom, čo bol prípad znovu otvorený, ozvalo viacero svedkov. Tí tvrdili, že Bandy a Lehman sa vraždou otvorene chvastali. Žena, ktorá bola v roku 2013 s Lehmanom na rande, taktiež potvrdila, že o brutálnom čine hovoril bez zábran. Dokonca popísal aj detaily z vraždy dievčaťa.

Druhý zo zločincov sa zas v roku 2014 priznal spolužiakovi zo strednej školy a popísal, kde presne sa telo našlo. Ďalší muž zas v roku 2019 upozornil na to, že Bandy na večierku doslova povedal, že za vraždu mladej Laurel je zodpovedný on a Lehman. Polícia však mužov na základe výpovedí svedkov zatknúť nemohla, potrebovala mať v rukách aj dôkaz v podobe DNA. Analýza napokon ich vinu potvrdila až teraz.

Ukázalo sa, že dvojica Laurel uniesla v Bandyho aute, v ktorom ju odviezli k rieke a utopili ju. Polícia je v kontakte aj s Laurelinými súrodencami. Dúfa, že po tom, čo po takmer 50 rokoch napokon vrahov podarilo dolapiť, budú spávať o niečo pokojnejšie. Prípad ale stále nie je uzavretý, súdny proces s Bandym a Lehmanom ešte len začína.