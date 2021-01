O školách sa rozhodne dnes. Otvárať by sa mohli od pondelka, konzílium odborníkov je však proti

Do skríningového plošného testovania na ochorenie COVID-19 v termíne od 18. do 26. januára sa zapojilo 2 949 017 ľudí. Pozitívny výsledok malo 36 547 z nich, čo predstavuje 1,24 percenta. Premiér Igor Matovič o tom informoval v stredu po zasadnutí ústredného krízového štábu.

Posledné týždne sa otváranie škôl neustále posúvalo. Najnovšie rozhodnutie však bolo, otvoriť ich od 1. februára, od 8. februára by sa mal spustiť aj COVID automat, podľa ktorého by sme sa mali riadiť. Po celoplošnom skríningu však vyjadril obavy premiér Igor Matovič, minister zdravotníctva Krajčí aj niektorí členovia konzília odborníkov. Tí si myslia, že otváranie škôl v aktuálnej situácii nie je dobré. Môže za to aj nový britský variant koronavírusu, ktorý sa šíri rýchlejšie.

Prerokujú školy aj COVID automat

Definitívne sa o školách rozhodne dnes. Ešte doobeda bude zasadať konzílium a o rozhodnutí vás budeme informovať v aktuálnom článku. Rovnako sa má posúdiť aj COVID automat. Podľa ministra Krajčího, aj ak by sa išlo podľa nového automatu, naďalej by platiť zákaz vychádzania, výnimky by boli podmienené testom.

Ústredný krízový štáb na stredajšom zasadnutí hovoril o návrate detí do škôl, rozhodnutie zatiaľ nepadlo. Minister školstva Branislav Gröhling oznámi ďalšie kroky dnes. Práve epidemiológovia majú vyhodnotiť aktuálne čísla, ktoré im dodá Ministerstvo zdravotníctva. “Dá nám písomný podklad k tomu, čo navrhuje, že by sa mohlo diať, či už od 1. alebo 8. februára, keď by mal začať platiť COVID automat,” avizoval.

Šéf rezortu školstva poukázal na otázku prázdnin aj na fakt, že čoskoro sa má skončiť núdzový stav. Na konkrétne otázky odpovedať nechcel. “Nevidel som dáta. Uvidíme, aké budú a na základe dát budeme môcť postupovať na základe COVID automatu,” povedal s tým, že informácie by mali členovia vlády oznámiť vo štvrtok. Zdôraznil, že treba chrániť bezpečnosť, zdravie obyvateľov, ale aj vzdelanie detí. Návrat detí do škôl považuje za dôležitý.