O osude tohtoročnej Pohody je rozhodnuté: Organizátori ju museli kvôli bezpečnosti predčasne ukončiť

Je rozhodnuté o festivale Pohoda. Organizátori sa po dôslednom zvážení časových možností kontroly bezpečnosti festivalových stavieb rozhodli, že Pohodu 2024 musia ukončiť.

„Na základe dostupných informácií by kontrola všetkých stavieb nemohla prebehnúť skôr ako do 24 hodín, čo znemožňuje pokračovať v programe festivalu,“ informujú na sociálnej sieti.

„Bezpečnosť našich hostí je ale prioritou, a preto veríme, že naše rozhodnutie, ktoré sme spravili s veľkou ľútosťou, všetci pochopia,“ vysvetľujú.

„Predpokladáme, že v priebehu krátkeho času budeme schopní poskytnúť informácie o extrémnom počasí, ktoré zasiahlo náš festival a následkoch, ktoré toto zanechalo na festivalových stavbách,“ píšu.

„Všetci, ktorí majú stany v stanovom mestečku, môžu ostať spať na festivale do zajtrajšieho dňa do 12.00. Srdce areálu ostane zatvorené. Zabezpečíme základný sortiment nápojov a jedál v stanových táboroch. Do 16.00 nechávame otvorené festivalové parkovisko a karavan parking. O ďalších krokoch vás budeme priebežne informovať,“ dodávajú na sociálnej sieti.

Záchranári ošetrili po búrke na festivale 12 ľahko zranených osôb

Záchranári doteraz ošetrili po piatkovej intenzívnej búrke a páde veľkého stanu na festivale Pohoda v Trenčíne 12 ľahko zranených osôb.

Osem z nich transportovali do nemocnice v Trenčíne, štyroch do Považskej Bystrice. Išlo prevažne o úrazy hlavy a horných končatín. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.

Časť Slovenska zasiahli v piatok večer intenzívne búrky. Viaceré lokality, najmä na západe krajiny, hlásia popadané stromy a zaplavené cesty. Problémy sú aj vo vlakovej doprave. Na Pohode zasahovali po páde veľkého stanu záchranné zložky. Polícia avizovala, že začne trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.