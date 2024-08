O miliónoch na ministerstve kultúry rozhoduje konšpirátor: Tvrdí, že Slovania sú tu 8-tisíc rokov, dlhuje viac ako 90-tisíc

Generálny riaditeľ poverený vedením Sekcie fondov EÚ zastáva jednu z kľúčových úloh na každom rezorte. Zodpovedá za milióny eur. O eurofondoch na ministerstve kultúry rozhoduje Štefan Aster. Ide o tú istú osobu, ktorá kedysi šéfovala bratislavskej krajskej bunke hnutia Republika a spoluzakladala hnutie Jednotní Slovania.

Aster je pritom známy aj tým, že odmietal očkovanie detí proti covidu, upozornili Hospodárske noviny. Mimoriadne aktívny je aj na sociálnej sieti, kde často zdieľa proruské statusy či hoaxy. Zapamätateľný je aj jeho dávnejší výrok o Slovákoch, respektíve Slovanoch, ktorí sú „tu“ viac ako 8-tisíc rokov.

Štefan Aster je však zároveň aj dlžníkom. Ako informuje ministerstvo spravodlivosti, celková suma jeho pohľadávky je 93 905,97 eura.

Sme tu 8-tisíc rokov

Aster ešte vo februári tohto roka vystúpil na stretnutí pred Prezidentským palácom s názvom „Skorumpované médiá na Slovensku“ spolu s Petrom Marčekom. Toho „vyhodili“ z dvoch strán a v roku 2022 založil ďalšiu – Hlas republiky. Aktuálne pôsobí v hnutí Jednotní Slovania (na vzniku ktorého sa podieľal aj Aster) ako jeho zakladateľ.

„Dnes nehovoríme o žurnalistike, ale hovoríme o posluhovačoch vládnej moci. Stále platí – kto vlastní médiá, bude udávať politiku, bude udávať smer a bude smerovať spoločnosť. Dávajme si túto otázku – Kto vlastní politiku na Slovensku? A kto vlastní médiá na Slovensku? Máme vôbec slovenské médiá?“ pýta sa na začiatku svojho prejavu Aster.

Spomína aj RTVS, zamýšľa sa nad tým, či patrí Slovensku, kto tam vládne, kto distribuuje programy a kto smeruje politickú orientáciu Slovenska cez verejnoprávnu televíziu.

„My Slováci a Slovania sme národ, ktorý je tu vyše 8-tisíc rokov. Tak hovoria genetické štúdie vedcov. Sú tu dôkazy na to, len sa o tom nehovorí. To znamená, že 8-tisíc rokov sa tu predávala kultúra, predávali sa tu informácie. My sme mali písmo. Vierozvestci svätý Cyril a svätý Metod neboli prví, ktorí nám priniesli písmo. My sme mali staroslovienske písmo dávno predtým,“ hovorí aktuálne generálny riaditeľ Sekcie fondov EÚ na rezorte kultúry.

Upozorňuje, že je potrebné uvedomiť si, kto je nositeľom kultúry, pretože podľa jeho slov má slovenský národ najbohatšiu kultúrnu výbavu spomedzi národov v Európe, a nemá sa za čo hanbiť.

Na sociálnej sieti

Facebook Štefana Astera je plný ruskej propagandy. V priebehu jedného dňa zdieľa niekoľko statusov, medzi nimi napríklad aj vyhlásenia Sergeja Lavrova, či videá ukrajinských vojačiek, ku ktorým napísal: „Okrajinky smerujú do Zelenského mlynčeka na mäso. Zatiaľ sa ešte usmievajú…“ Ruské vraždenie v Buči nazýva podvodom.

Na jeho sociálnej sieti sa tiež objavujú príspevky Tibora Eliota Rostasa, šéfredaktora konšpiračného plátku Zem a Vek, ktorý bol v minulosti odsúdený za jeden zo svojich článkov.

Okrem toho sa tu objavujú videá, „upozorňujúce“ na skorumpovanosť médií, ktoré sa snažia ovládať ľudí, alebo príspevky tvrdiace, že pandémia Covid-19 bola podvod.