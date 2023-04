Nový trend ukazuje krutú pravdu na sociálnych sieťach: „Deinfluencing“ je hitom, mnohí ho však kritizujú kvôli tejto veci

V posledný rokoch sa v spoločnosti udomácnil pojem influencer, ktorý má základ v anglickom slovíčku influence, teda vplyv. Spoločnosti sú za propagáciu svojho produktu ochotné platiť niektorým známym osobnostiam tisíce eur a výnosný biznis to predstavuje aj pre samotných influencerov. Niektoré profily sú doslova postavené len na reklamovaní produktov, ktoré už zachádza priďaleko.

Virálne produkty v skutočnosti nepotrebujeme

Ako na svetovom, tak aj na slovenskom trhu vo vlnách prichádzajú rôzne rady virálnych produktov z kozmetiky, elektroniky, domácich potrieb či potravín. Niektoré produkty zaznamenali vďaka masívnej reklamnej kampani na Instagrame a Tik Toku skutočne nádherné predajné čísla, no v skutočnosti vôbec nemuselo ísť o najlacnejšie, a už vôbec nie o najkvalitnejšie výrobky. Ľudia si ich však kupovali kvôli tomu, že ich propaguje obľúbený influencer.

Nový trend deinfluencingu má presne opačnú úlohu – otvárať oči konzumentom, ale istým spôsobom aj influencerom. Na TikToku zaznamenali videá s hashtagom #deinfluencing viac ako 450-miliónov zhliadnutí, predovšetkým vďaka svojej autenticite. K bežným ľuďom sa pridali aj niektoré populárnejšie tiktokové osobnosti, ktoré ukazujú realitu a sledovateľov od kúpy niektorých produktov doslova odhovárajú.

Nakupujte s rozvahou

Lídri deinfluencingu ľudí nabádajú k tomu, aby produkty nakupovali s rozvahou. Je zbytočné každý týždeň nakupovať nové kozmetické produkty od virálnej značky, či platiť oveľa viac za produkty, ktoré nájdete v lacnejších a kvalitnejších alternatívach. To je len štipka z názorov, ktoré tvorcovia videí prostredníctvom tejto myšlienky šíria. Ďalším dôležitým bodom videí je to, že influenceri nevedia byť voči značkám, ktoré propagujú, konštruktívni. To sa z časti dá pochopiť, nakoľko by riskovali stratu spolupráce, no z hľadiska konzumentov to nie je veľmi férové.

Pri rastúcom trende sa okamžite objavili aj kritické názory, ktoré hovoria predovšetkým o tom, že to nie je deinfluencing v pravom slova zmysle, pretože nezastavuje a neobmedzuje prehnané nakupovanie. Množstvo influencerov síce vo svojej podstate skritizuje klasické propagovanie virálnych produktov, no v závere často odporučia lacnejšie či kvalitnejšie alternatívy, čím opäť roztáčajú nákupný kolotoč.