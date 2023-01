Nový komiks od DC sa stal terčom anti LGBTI+ kampane. Joker v ňom otehotnie a porodí dieťa

Komiksová tvorba sa teší čoraz väčšej popularite aj vďaka úspešným filmovým adaptáciám. No tak, ako sa terčom kritiky stávajú filmové spracovania, nie sú kritikou šetrené ani pôvodné komiksové diela. V novom vydaní komiksového príbehu o Jokerovi zašli podľa niektorých čitateľov tvorcovia až príliš ďaleko. Obľúbený anti-hrdina v príbehu totiž otehotenie a porodí syna.

Fantázii sa medze nekladú a v prípade komiksovej tvorby to platí vždy najviac. Príkladom je aj nový príbeh vydavateľstva DC. Novinka Joker: The Man Who Stopped Laughing totiž zobrazuje tehotného Jokera, ktorý porodí vlastného syna. Komiks sa podľa webu Screen Rant, teší pomerne veľkej popularite, pričom čitateľov rozdelil na dva tábory. Aké, to, veríme, netreba uvádzať.

Dejová zápletka, samozrejme, vyvolala nemalú vlnu kontroverzie, pričom do komiksu a jeho tvorcov sa obuli najmä transfóbni ľudia, ktorí okamžite po vydaní komiksu zaplavili nenávistnými komentármi sociálne siete. V nich tvrdia, že vydavateľstvo DC sa stoj čo stoj snaží mladým čitateľom „vtláčať“ do hláv transgenderové predstavy o komiksových postavách, všimol si web Refresher.

Samozrejme, aj v tomto prípade ide viac-menej o nedorozumenie.„Antikampaň“, ktorej cieľom je útočiť na LGBTI+ komunitu, totiž nemá v tomto prípade svoje opodstatnenie. Joker v komikse síce otehotnie, transfóbna komunita na sociálnych sieťach ale očividne úplne odignorovala celú dejovú premisu komiksu a niekoľko podstatných detailov.

