Dojímavá novinka zo zákulisia Harryho Pottera: Ukazuje dvojníka mladého čarodejníka, ktorý pri nehode ochrnul

Knižná aj filmová sága Harry Potter si získala srdcia fanúšikov z celého sveta. Z hercov, ktorí stvárnili ústredné postavy, sa stali celosvetové hviezdy a dodnes ich mnohí majú zafixovaných práve pre tieto úlohy. No možno ste ani netušili, že v niektorých scénach sa namiesto nich objavili kaskadéri. Jedným z nich bol aj David Holmes, ktorý zaskakoval za Daniela Radcliffa, teda samotného Harryho Pottera. Stačil však malý okamih a skončil pripútaný na invalidný vozík. Nový dokument skúma vzťah tejto dvojice aj spoluprácu na celosvetovom fenoméne.

Pred niekoľkými hodinami bol zverejnený trailer k novinke z dielne HBO s veľmi príznačným názvom David Holmes: The Boy Who Lived, ktorý rozpráva príbeh mladého kaskadéra a ukazuje jeho silu žiť svoj život ďalej aj po hroznej udalosti, ktorá ho postihla. Práve on stvárnil Harryho Pottera napríklad pri scénach lietania na metle a s Danielom Radcliffom sa z nich stali priatelia. No nakrúcanie zmenilo jeho život pravdepodobne úplne inak, ako čakal.

Stala sa nehoda, ktorá všetko zmenila

Ako vysvetľuje The Mirror, Holmes práve nacvičoval scénu, ktorá je považovaná za jednu z najnebezpečnejších v tejto oblasti a kaskadérsky kúsok trhnutia dozadu na metle mu navždy zmenil život. Holmesa nešťastne odhodilo do steny a spadol na zem, v dôsledku čoho zostal ochrnutý.

Prvá myšlienka, ktorá mu po nehode napadla, nebola starosť o jeho vlastný život, ale bál sa o rodičov, ktorým nechcel robiť starosti. Čoskoro si však uvedomil, že situácia je vážna. Cítil bolesti, kvôli ktorým omdlieval a v nemocnici mu po operácii oznámili, že od hrudníka nadol bude ochrnutý. Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa David Holmes (@davidholmes83) Chlapec, ktorý prežil Daniel Radcliffe sa Holmesovi snažil pomáhať zbieraním peňazí potrebných na zdravotnú starostlivosť. Zároveň prízvukoval, akú dôležitú úlohu v jeho živote zohral. Na druhej strane Holmes opísal, že s Radcliffeom bola radosť pracovať.

V novom dokumente uvidíte túto dvojicu — či už v archívnych záberoch alebo v tých súčasných, a okrem silného príbehu, ktorý Holmes prežil, aj pohľad do zákulisia nakrúcania Harryho Pottera. Tešiť sa na ňu môžete už 15. novembra.