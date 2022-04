Novodobá Lady Death: Tajomná ostreľovačka vyzvala k porážke ruských „ohyzdov“. Stala sa hrdinkou Ukrajiny

Jej skutočná identita nie je verejne známa, ale prezývka Charcoal sa v uplynulých hodinách šíri rýchlosťou svetla. Ukrajinská ostreľovačka žne chválu a prirovnávajú ju k novodobej Lady Death. Stala sa totiž ukrajinskou národnou hrdinkou po tom, ako sa vrátila späť na front, aby pomohla odvrátiť inváziu Ruska, píše The Times.

Prezývka Lady Death sa spája s najúspešnejšou sovietskou ostreľovačkou Ljudmilou Pavličenko ukrajinského pôvodu, ktorá bojovala počas obdobia 2. svetovej vojny za Červenú armádu. V nacistoch vyvolávala strach už iba svojou povesťou a 309 potvrdenými zabitiami. Ako uvádza portál History, dodnes patrí medzi najlepších ostreľovačov všetkých čias.

Avšak na love nebola iba ona, ale lovili aj ju. S nepriateľmi sa dokázala „naháňať“ a „skrývať“ aj niekoľko dní. Pred ich zabíjaním nepociťovala ľútosť. „Jediný pocit, ktorý mám, je veľké zadosťučinenie, ktoré cíti lovec, keď zabije divú zver,“ prirovnala samú seba k lovkyni.

Podobné eso má na svojej strane aj Ukrajina. Ostreľovačka Charcoal sa vo vojne s Ruskom stala symbolom. Pridala sa do prvej línie a motivovala svojich spolubojovníkov tým, že musia nepriateľskú stranu poraziť. Členov ruskej armády nazvala ohyzdami. Toto pomenovanie pochádza z fantasy sveta a pomenúva bytosť, ktorá sa podobá človeku. Je však známa predovšetkým svojimi negatívnymi vlastnosťami. Ohyzdov nazývaných aj orcami poznáme napríklad zo sveta Pána prsteňov.

„Musíme poraziť týchto ohyzdov,“ znel jej výkrik, ktorým do boja podporila ukrajinských bojovníkov v prvej línii. „Nie sú to ľudské bytosti. Ani fašisti neboli takýto podlí, ako sú títo ohyzdi. Musíme ich poraziť,“ cituje slová Charcoal adresované k strane nepriateľov portál Daily Mail.

Charcoal sa svojím slovom zaviazala bojovať na strane Ukrajiny a proti Putinovi až do konca. Jej prezývka znamená v preklade „Čierne uhlie“. Na fotografiách, ktoré ju zachytávajú a dostali sa na verejnosť, má oblečenú vojenskú uniformu, tvár zahalenú šatkou, aby jej identita nebola odhalená a dlhé čierne vlasy ako uhoľ.

Fotografie Charcoal uverejnila na Twitteri ukrajinská novinárka Anastasiia Lapatina, ktorá pracuje pre anglicky písané ukrajinské médium The Kyiv Independent. Pod príspevok pribudli stovky komentárov, v ktorých ľudia chvália jej odhodlanie a bojovnosť. Okrem toho vyjadrili aj svoju podporu Ukrajine.

