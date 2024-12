Novinka pre vodičov, môžete využívať nové prepojenie. Z diaľnice D1 sa dostanete priamo na obchvat

Motoristi môžu od sobotňajšieho (30. 11.) večera jazdiť z diaľnice D1 priamo na obchvat Bratislavy v smere od Trnavy. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že práce na stavbe budú pokračovať aj na budúci rok.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Ak sa rozhodnete z diaľnice D1 napojiť priamo na D4, a to aj pri vjazde do Bratislavy, stačí, ak sa vám podarí odbočiť na Raču. Potom sa tam otočíte a môžete sa pripojiť priamo na D4 na južný obchvat Bratislavy,“ priblížil šéf rezortu dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Doplnil, že napriek avizovanému uzatvoreniu diaľnice do nedeľňajšej noci, je diaľnica už prejazdná vrátane nového prepojenia.

„K skoršiemu otvoreniu diaľnice napomohlo ako vysoké nasadenie pracovníkov, tak aj nečakane priaznivé klimatické podmienky, predovšetkým suchá a slnečná sobota,“ uviedla NDS. Budúcoročnou etapou sa podľa nej začne obnova mostných objektov a zvyšku diaľnice D1.

Zhodnotila, že rekonštrukcia úseku je po dekádach užívania nevyhnutná. „Pre zaistenie prác dôjde k presmerovaniu dopravy na kolektory, obchádzkové vetvy a na práve napojené vetvy z Jaroviec na Trnavu či z Trnavy na Raču a Stupavu,“ dodala NDS.

Rekonštrukcia a rozšírenie D1, prepojenie križovatky D1/D4 predstavujú najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Vo finále vznikne na úseku plnohodnotný štvorpruh.