Nové informácie v prípade unesenej študentky Sone: Ústavný súd môže zmeniť úplne všetko

Prípad minulý rok otriasol Slovenskom. Incident sa odohral 10. septembra 2023, keď študentka Soňa zmizla cestou domov, len niekoľko metrov od vchodu. Obvinený bol záchranár, ktorý si ju vyhliadol, prenasledoval ju a následne zaútočil. Vpichol jej látku, ktorá ju omámila a uniesol ju. Soňu sa podarilo nájsť po 26 hodinách pred petržalskou nemocnicou. Na tele mala viaceré poranenia a stopy po opakovaných vpichoch. Záchranár, ktorý mal u seba ketamín, ale aj iné látky, skončil v rukách polície už na ďalší deň po skutku.

Na základe znaleckého posudku o nepríčetnosti ale bolo zastavené trestné stíhanie pre znásilnenie a obmedzovanie osobnej slobody. Súd následne rozhodol o ústavnej liečbe, záchranár bol prevezený do Pinnelovej nemocnice v Pezinku.

Ako informuje portál TV noviny, poškodená študentka žiada Ústavný súd SR o zrušenie uznesenia generálnej prokuratúry, ktorým bola zamietnutá jej sťažnosť na zastavenie stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Ak by súd rozhodol v prospech študentky, konanie by sa opäť otvorilo a pokračovalo by sa vo vyšetrovaní.