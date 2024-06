Nové informácie o zásahu bleskom: Hlásia viac ako 20 zranených, z toho minimálne 9 detí. Jednu osobu museli resuscitovať

Ešte včera sme vás informovali o hrozivej udalosti z českého Liberca, kde do zeme udrel blesk a zranilo sa veľké množstvo ľudí. Najnovšie informácie hovoria, že zranených bolo viac ako 20 ľudí, no všetci sú pri vedomí a stabilizovaní, informuje TV NOVA.

Previezli ich do troch nemocníc

Zranení boli prevezení do troch nemocníc. Ich stav podľa najnovších informácií, našťastie, nie je vážny. Do libereckej nemocnice bolo prevezených celkovo desať dospelých a deväť detí. „Do nemocnice sme prijali 19 osôb, 15 ich bolo prijatých v rámci traumaplánu, jeden bol prijatý mimo traumaplánu, ďalšie tri osoby sa dostavili do nemocnice na odporúčanie zdravotníkov,“ uviedla Martina Křivohlávka z Traumatologicko-ortopedického centra.

Tá potvrdila, že všetci sú mimo ohrozenia života a väčšina z nich by mala byť dnes prepustená do domácej liečby. Taktiež neboli zaznamenané žiadne hlbšie popáleniny, jeden pacient však musel byť resuscitovaný. Najhoršie je na tom žena, ktorá je stále na jednotke intenzívnej starostlivosti chirurgického typu a má problémy s hybnosťou pravých končatín. Dvaja zranení sú hospitalizovaní v nemocnici v Jablonci nad Nisou a jedna osoba bola transportovaná do Fakultnej nemocnice v Motole.

Mimořádná událost si vyžádala součinnost složek IZS. #policielbk pic.twitter.com/xgxuVZNAyJ — Policie ČR (@PolicieCZ) June 2, 2024



Incident sa odohral v nedeľu na oslavách Dňa detí v zámockom parku v Liberci. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a niekoľko ľudí bolo potrebné resuscitovať. „Aktivovali sme traumuplán druhého stupňa, čo znamená, že sa aktivovali oddelenia a príslušný počet personálu,“ povedal hovorca libereckej nemocnice Václav Řičář.