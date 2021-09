Nové dáta sú očný klam, objasňuje matematik. Vrchol vlny pravdepodobne nebude v októbri, cez oranžovú šprintujeme

Vrchol tretej vlny pandémie na Slovensku podľa neho nenastane už v októbri.

Úvod svojho statusu na sociálnej sieti Facebook načal odborník monológom o očných klamoch. Podľa neho do nich totiž môžeme zarátať aj naše nové epidemické dáta.

Nové epidemické dáta sú očný klam

Viac ako 900 prípadov, 275 potvrdených a takmer 400 potvrdených a suspektných hospitalizácií. “Lenže v skutočnosti vidíme niečo iné, ako sa zdá. Je to presne tak, ako keď sa pozeráte na očný klam a zrazu uvidíte, že na obrázku nie sú kruhy ale štvorce. Že čiary sú vlastne rovné, aj keď takmer vidíme ich priesečníky,” vysvetľuje R. Kollár.

Upozorňuje totiž na akceleráciu (zrýchlenie) epidemického rastu na počiatku septembra. Toto zrýchlenie nastalo tak extrémne, že dosiahlo výsledné spomalenie tempa rastu.

Bude čierno, výsledok otvorenia škôl už prehrmel

“Teda podiely dát teraz a pred týždňom sa oproti situácii pred týždňom zmenšili. Prečo si to mnohí nevšimli, no preto, že tie čísla boli pred tým menšie a nárast z 50 na 90 vyzerá menší ako zo 700 na 900. Je to ako vidieť obrázok s očným klamom veľmi zväčšený a tam zrazu vidíme, že čiara je rovná a nie krivá.”

R. Kollár ďalej podotýka, že graf rastových faktorov – PCR incidencie, ktorú nazval aj červenou čiarou – rástol prednedávom za týždeň na skoro 2,5-násobok.

“Absolútne šialený rast. Presne vtedy publikoval expert ministerstva zdravotníctva výpočet reprodukčného čísla v intervale 1,05-1,15. Dnes rastie stále extrémne rýchlo, takmer všetky faktory o 50 percent za týždeň. Ale nie je to už našťastie 150 percent. Znamená to, že rast vlny bude dlhší a jej vrchol pravdepodobne neuvidíme už v októbri. Bude čierno.”

Obdobie extrémneho nárastu prípadov v súvislosti s otvorením škôl už podľa odborníka prehrmelo. “Zaujímavý je aj ten exponenciálny rast. Ten sa javí ako lineárny na semilogaritmickom grafe. A ten si môžete pre váženú incidenciu pozrieť na druhom obrázku. Ako vidíte, krivka sa zaobľuje.”

Stále však máme stúpať na logaritmickej škále, hoci tempo mierne spomaľuje. R. Kollár to prirovnáva ku globálnym krivkám incidencie – pokiaľ sa pozrieme inde, vyzerá to podobne.

“Napokon ešte kuk na môj COVID automat. Cez oranžové pásmo šprintujeme, sme už takmer v polovici. Ide to teda stále rýchlo.”