Nová umelá inteligencia z Číny šokovala: Najbohatší ľudia sveta kvôli nej prišli za deň o 108 miliárd dolárov

Zákonodarcovia v USA sa ocitli v neprebádanom teritóriu, keďže čínsky startup DeepSeek testuje hranice amerických obchodných obmedzení. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Spoločnosť DeepSeek, ktorá údajne s nízkymi nákladmi vyvinula model umelej inteligencie (AI), prekonávajúci konkurenčné modely, by mohla čeliť reštrikciám zo strany americkej vlády. Presadzovanie obmedzení, týkajúcich sa technológie s otvoreným zdrojovým kódom, by však mohlo byť podľa odborníkov náročné.

Náhly vzostup spoločnosti DeepSeek spochybnil účinnosť opatrení Washingtonu zameraných na obmedzenie prístupu Číny k špičkovým technológiám z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť. Spoločnosť DeepSeek koncom decembra uviedla na trh bezplatný jazykový model s otvoreným zdrojovým kódom a tvrdí, že bol vyvinutý len za dva mesiace s nákladmi nižšími ako šesť miliónov USD (5,7 milióna eur). To sú výrazne menšie náklady v porovnaní s inými veľkými hráčmi v oblasti AI.

Niektorí zákonodarcovia považujú DeepSeek za vážnu hrozbu

DeepSeek v minulom týždni zverejnila model R1, ktorý údajne prekonal najnovší model OpenAI v mnohých testoch tretích strán. V prípade firmy DeepSeek, ktorá sa vo veľkej miere spoliehala na otvorený zdrojový kód, sú dodatočné vývozné obmedzenia, ktoré by mohol Washington zaviesť, obmedzené, uviedol partner v americkej právnickej firme Dorsey & Whitney so špecializáciou na právo v oblasti národnej bezpečnosti Lawrence Ward.

Pokiaľ ide o potenciálne používanie niektorých čipov od Nvidie, DeepSeek môže čeliť občianskoprávnym a trestnoprávnym sankciám, ale ich vymáhanie môže byť „komplikované, ak nie nemožné“, uviedol Ward. Americkí zákonodarcovia v pondelok (27. 1.) požadovali prijatie opatrení na spomalenie čínskeho technologického startupu, pričom niektorí označili DeepSeek za vážnu hrozbu.

Najsťahovanejšia aplikácia v App Store v USA

Neexistujú jednoduché riešenia na obmedzenie používania modelu s otvoreným zdrojovým kódom, najmä takého, ktorý organizácie a jednotlivci široko testujú a používajú, uviedol partner v spoločnosti Albright Stone Group Paul Triolo.

Jednou z možností by bolo, že ministerstvo obchodu vypracuje pravidlá, ktoré by od technologických gigantov, ako sú Apple a Google, vyžadovali stiahnutie aplikácie DeepSeek, čím by sa obmedzilo jej sťahovanie na trhu v USA, uviedol Triolo. Dodal však, že by bolo náročné stiahnuť aplikáciu z iných platforiem, ako je napríklad Github.

Chatbot od spoločnosti DeepSeek sa stal najčastejšie sťahovanou bezplatnou aplikáciou v obchode Apple App Store v USA. Čínsky startup tvrdí, že model vytvorila napriek rozsiahlym kontrolám, ktoré v roku 2022 zaviedli USA, aby obmedzili prístupom Číny k najmodernejším čipom od Nvidie.

Trump vidí v aplikácií budíček pre americké technologické spoločnosti

Startup so sídlom v Chang-čou uviedol, že na vytvorenie modelu použil menej pokročilé čipy Nvidia H800, ktoré boli k dispozícii, až kým americká vláda v októbri 2023 nerozšírila zákaz týkajúci sa exportu čipov do Číny. „Ak DeepSeek mala vybavenie, ktoré nemala mať, určite by to mohlo viesť k ďalšiemu vyšetrovaniu,“ uviedol šéf spoločnosti Futurum Group Daniel Newman. Očakáva, že vláda sa bude zaoberať hardvérom firmy DeepSeek, ktorý mohol porušovať exportné obmedzenia.

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že úspech DeepSeek „by mal byť budíčkom“ pre americké technologické spoločnosti. Takisto označil nízkonákladový model od DeepSeek za „veľmi pozitívny vývoj“ pre umelú inteligenciu. „Namiesto toho, aby ste míňali miliardy a miliardy, miniete menej a dúfajme, že prídete s rovnakým riešením,“ uviedol Trump.

Deklarovaná nákladová efektívnosť a účinnosť modelu spoločnosti DeepSeek spustila v pondelok výpredaj technologických titulov. Podľa investorov to znamená, že veľké technologické firmy budú potrebovať podstatne menšie investície do modelov a dátových centier AI. Americké spoločnosti by teraz mohli využiť otvorené kódy na zdokonalenie svojich vlastných modelov a prípadne znížiť náklady na výpočtový výkon.

Šéf výboru Snemovne reprezentantov pre Čínu, republikán John Moolenaar v pondelok vyhlásil, že vláda USA by mala sprísniť kontroly vývozu technológií, ktoré sú rozhodujúce pre infraštruktúru umelej inteligencie DeepSeek. „Táto situácia je do istej miery bezprecedentná a nie je pravdepodobné, že by niekto vo Washingtone mal jasnú predstavu, čo s tým robiť. Na mnohých úrovniach sa jednoznačne nachádzame v neprebádanom teritóriu,“ uviedol Triolo.

Najbohatší ľudia prišli o miliardy

Päťsto najbohatších obyvateľov sveta prišlo o najmenej 108 miliárd amerických dolárov (102,56 miliardy eur) po tom, ako čínska technologická spoločnosť DeepSeek svojim novým softvérovým nástrojom vyvolala prepad na akciových trhoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Najväčšie straty utrpeli miliardári, ktorých bohatstvo je spojené s umelou inteligenciou (AI). Spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Oracle Larry Ellison prišiel o 22,6 miliardy USD, riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang o 20,1 miliardy USD a predseda predstavenstva spoločnosti Dell Michael Dell o 13 miliárd USD.

Čínska spoločnosť DeepSeek vydala 20. januára novú verziu svojho jazykového modelu R1, ktorý údajne prekonáva pokročilú verziu nástroja ChatGPT americkej spoločnosti OpenAI. DeepSeek tvrdí, že na vývoj svojho nástroja minula oveľa menej peňazí ako jej konkurent OpenAI. Čínska novinka údajne prekonala najnovší model OpenAI v mnohých testoch tretích strán. Americký technologický index Nasdaq v pondelok (27. 1.) klesol o viac ako 3 %, zatiaľ čo akcie spoločnosti Nvidia, dodávateľa drahých čipov pre OpenAI, sa prepadli o 16,86 %.