Nová štúdia českých odborníkov hovorí, že psy k orientácii využívajú magnetické pole

V súčasnosti boli vedci zvedaví na to, ako a či vôbec psy využívajú vo svoj prospech pôsobenie magnetického poľa. Zistenia českých odborníkov sú vskutku zaujímavé.

Magnetické pole ako navigačná pomôcka

Ako informuje portál Phys, českým odborníkom sa podarilo zistiť, ako pes využíva vo svoj prospech pôsobenie magnetického poľa. Štúdia publikovaná v časopise eLife Sciences uvádza, že magnetické pole slúži domácim miláčikom ako navigačná pomôcka. Už predchádzajúce štúdie naznačovali, že pri vykonávaní potreby sa pes zvyčajne orientuje severojužne, čo je dôkazom toho, že magnetické pole Zeme skutočne vníma. Aby sa túto domnienku vedcom podarilo potvrdiť, vykonali dva rovnaké experimenty s rozličným počtom psov.

V oboch experimentoch pripli výskumníci psíkom na obojky GPS navigáciu, vzali ich do prírody do zalesnenej oblasti a nechali ich voľne behať. V každom z prípadov sa pes vrátil k osobe, ktorá ho do prírody pustila. Zaujímavé však bolo, kam sa pes po vypustení vybral a akou cestou sa k svojmu pánovi vrátil.

Pomáha im nájsť cestu domov

Prvému spôsobu sa hovorí stopovanie. To znamená, že pes sa po vypustení k svojmu pánovi vrátil rovnakou trasou, ako od neho odišiel na prieskum. Vedci predpokladajú, že k tomu využil svoj citlivý čuch. Druhému spôsobu sa hovorí vyhľadávanie alebo skauting. Pes sa k svojmu pánovi vrátil novou, neznámou trasou. V rámci skautingu vedci postrehli bizarnosť. Časť psov, ktorí sa rozhodli pre túto možnosť, sa správala zvláštne. Skôr než sa vrátili k svojmu pánovi, pobiehali v severojužnom smere po dĺžke približne 20 metrov (bez ohľadu na to, v akom smere sa pán nachádzal). Proces zopakovali psy niekoľkokrát a až potom sa vrátili do bodu, z ktorého vyrazili na prieskum prvýkrát.

Vedci tento jav pomenovali „compass run“ a domnievajú sa, že toto správanie pomáha psovi lepšie sa zorientovať v neznámom prostredí. Magnetické pole im pomáha ľahšie nájsť cestu späť domov. Vedci v rámci experimentu otestovali viacero variácií, napríklad požiadali majiteľa, aby sa ukryl tak, aby ho pes stratil z dohľadu. Testovali správanie psov aj v súvislosti so smerom a rýchlosťou vetra a skúmali rozdiely v správaní psov a sučiek. Čo sa navigačných schopností týkalo, žiaden z týchto faktorov sa nepreukázal ako podstatný, čo je ďalší dôkaz toho, že pes pri svojich potulkách využíva ako navigačný systém práve magnetické pole. Na potvrdenie tejto teórie sú však potrebné ďalšie výskumy.