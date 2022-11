Nohavica spieva o rakete, ktorá zasiahla Poľsko: „Bola ukrajinská alebo ruská? Spýtame sa USA“

Na Youtube kanáli Aby bylo jasno uverejnil pesničkár Jaromír Nohavica novú pesničku s názvom Počkáme, co řekne. Táto skladba sa snaží priblížiť poslucháčovi, že západné krajiny potrebujú konzultovať svoje kroky či postoje so Spojenými štátmi, konkrétne s ich hlavou, teda prezidentom Joeom Bidenom. V skladbe sa spomína aj nedávna tragédia, keď bolo Poľsko zasiahnuté raketou, pri ktorej zahynuli dvaja občania.

Koho bola tá raketa, pýta sa Nohavica

Ako píše český portál Echo24.cz, krátka pieseň sa točí neustále ohľadom toho, ako rozhodne „pán prezident USA„. Asi najkontroverznejšia pasáž celej skladby znie: „Ta raketa byla Ukrajince, nebo Rusa, počkáme, co řekne pan prezident USA.“

Pesničku vydal Nohavica niekoľko dní po 17. novembri a tiež niekoľko dní po tom, ako raketa vystrelená v rámci vojnového konfliktu na Ukrajine, pravdepodobne z ukrajinského obranného systému, zasiahla Poľsko, pričom zahynuli dvaja ľudia.

Nevrátil medailu, spolupracoval s ŠtB

Samotný Nohavica ukázal svoj postoj, keď odmietol vrátiť Puškinovu medailu, ktorú dostal v roku 2018 od Vladimira Putina. To sa odzrkadlilo aj na tom, že viaceré jeho koncerty boli zrušené, ako napríklad všetky koncerty na jar v Poľsku. Treba ale zároveň povedať, že koncerty, ktoré zrušené neboli, sú vypredané.

Neskôr Nohavica proti invázii na Ukrajine vystúpil a na živom koncerte vysielanom cez internet odsúdil vojnu, spieval po ukrajinsky a rusky a tiež povedal, že nesúhlasí s Putinom.

Nohavica tiež v minulosti utrpel stratu fanúšikov kvôli tomu, že sa prevalila jeho spolupráca s ŠtB v 80. rokoch. Spoluprácu následne pripustil, no odmietol to, že by niekoho udával. Tajná polícia mala údajne na Nohavicu tlačiť a vydierali ho väzením za poburovanie, ak nebude spolupracovať.