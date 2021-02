Nikto vo vláde nechcel ruskú vakcínu, tvrdí Robert Fico. Kritizuje Remišovú, právo veta vraj neexistuje

Nikto vo vláde nechcel ruskú vakcínu. Tvrdí to predseda strany Smer-SD Robert Fico. Odvoláva sa pritom na to, že na rokovaní vlády neexistuje inštitút veta.

Podľa Fica vláda Igora Matoviča chcela zabezpečiť vakcínu Sputnik V, na rokovaní by o tom rozhodla. Na piatkovej tlačovej besede poukázal na to, že strana Za ľudí má vo vláde len dve ministerky a zvyšok kabinetu by ich ľahko prehlasoval.

Štvrtkové rozhodnutie vlády je podľa predsedu strany Smer-SD prejav nebezpečného protiruského postoja, ktorý na konci dňa ohrozuje záujmy ľudí. Ak sa slovenskí občania rozhodnú dať sa zaočkovať, mali by mať podľa neho možnosť výberu. „To dve pobláznené ženy dirigujú chod celej tejto vlády a krajiny?“ pýta sa Robert Fico.

Strana Za ľudí na štvrtkovom rokovaní vlády zabezpečenie adekvátneho množstva vakcíny Sputnik V vetovala. Vláda mala pritom prísľub dodania týchto vakcín do konca februára. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová povedala, že nemôžeme robiť na slovenských občanoch pokusy a všetky vakcíny musia byť zaregistrované riadnym a prísnym procesom Európskej liekovej agentúry. Rovnaký meter musí platiť podľa nej na všetky vakcíny.