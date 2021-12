Niekoľko rokov prisudzovali tieto slová umelkyni Fride Kahlo. V skutočnosti je ich autorkou kanadská tínedžerka

Známa umelkyňa Frida Kahlo je autorkou mnohých citátov a výrokov. Dlhé roky mnohí verili, že povedala aj tieto slová. V skutočnosti však ide o citát, ktorý v roku 2008 na internet zavesila vtedy 17-ročná tínedžerka. Chybe uverili aj múzeá umenia.

Písal sa rok 2008, keď vtedy 17-ročná Kanaďanka Rebecca Martin zavesila na svoju obľúbenú blogovaciu platformu PostSecret krátky citát. Slová doplnila obrázkom známej umelkyne Fridy Kahlo, ktorý vytrhla z časopisu. Vtedy však ešte netušila, čo tým spôsobí, píše web BuzzFeed News.

„Kedysi som si myslela, že som ten najčudnejší človek na svete, ale potom som si uvedomila, že na svete je toľko ľudí, že musí existovať niekto ako ja, kto sa tiež cíti čudne rovnakým spôsobom, ako ja,“ napísala vtedy kanadská tínedžerka, dnes 31-ročná žena Rebecca.

Vzhľadom na to, že k týmto svojim slovám pripojila aj obrázok maliarky Fridy Kahlo, vytvorila tak niečo ako mém, ktorý si od tej doby žil vlastným životom. Problémom však bolo, že na pôvodnú autorku nikto nemyslel a všetci tieto slová považovali za veci, ktoré vyslovila slávna Frida. Opak bol však pravdou.

Samozrejme, Rebecca medzičasom na tento svoj príspevok na PostSecret už aj zabudla. Pred šiestimi rokmi jej však na sociálnej sieti Facebook vykliklo príspevok, ktorý obsahoval presne tieto isté slová, ktoré kedysi zavesila na internet, avšak s autorstvom prisudzovaným Fride Kahlo. Samozrejme, nedalo jej to a začala pátrať, kde sa stala chyba.

Postupom času sa podľa BuzzFeed News dopracovala k austrálskemu kresličovi obrázkov Gavinovi Aungovi Thanovi, ktorý jej slová vydal v krátkom komiksovom stripe v roku 2015. Kontaktovala ho a snažila sa ho presvedčiť, že slová nepovedala Kahlo, ale ona, no bolo to márne. Pravosť svojho tvrdenia nevedela nijako jednoznačne dokázať.

Do pátrania sa ale pustil aj samotný Than a napokon vyšlo najavo, že Rebecca je skutočnou autorkou citátu, ktorý za tie roky už inšpiroval mnohých ďalších ľudí z celého sveta. Väčšinu ale v domnienke, že slová povedala kedysi dávno slávna Frida Kahlo.

No aj keď sa medzičasom podarilo potvrdiť, že Kahlo nie je autorkou týchto slov, obrázok sa síri ďalej aj s chybne uvedeným menom. Slová s portrétom Fridy 22. novembra tohto roku zdieľalo aj Múzeum moderného umenia (MoMA The Musem of Modern Art) na sociálnej sieti Twitter. Mnohí používatelia, vrátane známych priateľov Rebeccy, múzeum informovali, že Frida v skutočnosti slová nevyriekla. Múzeum v náväznosti na toto aj uverejnilo opravu.

"I used to think I was the strangest person in the world but then I thought there are so many people in the world, there must be someone just like me who feels bizarre and flawed in the same ways I do." — Frida Kahlo

—

Frida Kahlo. “Self-Portrait with Cropped Hair.” 1940. pic.twitter.com/lWIvk73s7y

— MoMA The Museum of Modern Art (@MuseumModernArt) November 22, 2021