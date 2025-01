Niečo také bizarné ste ešte nepočuli. Marián Miezga sa podelil o historku, z ktorej pôjdete do kolien

Známy slovenský herec, ktorý zahviezdil v seriáli Panelák, zažil niečo, čo sa len tak nevidí. V relácii Záhady tela si zaspomínal spolu s ostatnými hereckými kolegami na zábavný moment, ktorý mu utkvel v pamäti. Po tom, ako ho prezradil divákom, nasledoval obrovský smiech. Ide totiž o situáciu, ktorú možno považovať za nezvyčajnú.

Niekedy človeka tak premôže únava, že nevie kontrolovať svoje telo. Jednoducho zaspí za každých okolností, nech je kdekoľvek. Zatiaľ čo niektorí majú problémy so spánkom, vyzerá to tak, že obľúbeného herca a moderátora relácie Záhady tela Mariána Miezgu sa to netýka. Do ríše snov sa totiž ponoril v netradičnej situácii, kedy je väčšina ľudí hore a všíma si okolie. Ide totiž o cestu verejným dopravným prostriedkom, ako informoval Koktejl.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Marián Miezga (@majo.miezga)

Príhoda zo školy

„Podarilo sa vám niekedy zaspať na nejakom špeciálnom mieste?“ opýtal sa moderátor svojich hostí. Témy sa ihneď chytil herec Csongor Kassai, ktorého si mnohí pamätajú zo seriálu Profesionáli. „Ja som zaspal na strednej, keď sme v noci museli kresliť na pauzovací papier a vykonštruovať niečo. Skončili sme okolo 6. hodiny ráno. Samozrejme, ráno prvú hodinu ešte vydržíš, aj tú druhú, no tretiu už to nedáš, tak som zaspal v lavici. A ešte som pustil slinu na stôl,“ povedal herec s úsmevom.

Zobudil sa na tom istom mieste