NFT skupina kúpila jeden z prvých výtlačkov Duny za 2,6 milióna eur. Veria, že k nej získali copyright

Skupina krypto nadšencov uskutočnila nezvyčajný nákup. Na aukcii kúpili vzácnu edíciu knihy, resp. scenára nikdy nenatočeného filmu Duna. Tento vzácny výtlačok k filmu režiséra Alejandra Jodorowskeho získali za závratnú sumu 2,66 milióna eur.

Pôvodne sa predpokladalo, že kniha sa predá za pomerne vysokú čiastku, a to za 25-tisíc eur. To, že sa tento odhad vyšvihol až stonásobne, je veľmi prekvapivé, avšak zvláštnejšie sú ešte plány kupujúceho, ako píše IFLScience. Je ním kolektív kryptonadšencov s menom SpiceDAO. Tí veria, že vlastnením kópie úspešného sci-fi im dáva autorské práva a robiť si, čo len chcú.

Na Twitteri oznámili, že vyhrali aukciu za 2,66 milióna eur. Ďalej uviedli, že chcú zverejniť knihu v rozsahu povolenom zákonom, potom vytvoriť limitovanú sériu inšpirovanú knihou a predať ju streamovacej službe a podporovať projekty komunity.

