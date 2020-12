Nezvyčajný sociálny experiment: Slovenský aktivista sa stal na 5 dní bezdomovcom. Žil z 2 eur na deň

Predstavte si, že by ste nielen najkrajšie sviatky roka nemohli prežiť so svojimi blízkymi, ale rovno celý rok, ba možno aj viac. Navyše nie v teple domova, ale na ulici. To je, žiaľ, realita bezdomovcov, do ktorých kože sa mnohí z nás nedokážu vcítiť. 40-ročný právnik a expert na sociálny inklúziu Martin Vavrinčík, si túto skúsenosť vyskúšal na vlastnej koži. 5 dní sa túlal ulicami Bratislavy s rozpočtom 2 eurá na deň. Ako to zvládol?

Jeho jediným majetkom boli 2 eurá na deň, spacák a telefón bez pripojenia na internet. Martin Vavrinčík sa v spolupráci s občianskym združením Vagus podujal na sociálny experiment s názvom 5 dní bez domova. V rámci toho sa 40-ročný právnik a expert na sociálnu inklúziu stal na päť dní bezdomovcom. Cieľom experimentu bolo poukázať na to, aké možnosti má človek, ak sa zo dňa na deň ocitne na ulici bez akýchkoľvek sociálnych kontaktov.

Politik v koži bezdomovca

„Aby jeho skúsenosť bola čo najviac autentická, neprijal od nás žiadne návody, ako zvládnuť dni a prežiť noci. V ťažkej situácii sa musel zorientovať úplne sám,“ uviedla marketingová manažérka Stanislava Fabšíková z OZ Vagus v sprievodnom texte k videu.

Ako ďalej uviedla, hlavný protagonista videa Vavrinčík musel prísť celkom sám na to, kde spať, kde sa najesť, aké sociálne služby v meste môže využívať, aby pokryl svoje základné potreby. A keďže mal k dispozícii mobilný telefón, no bez pripojenia na internet, svoje 5-dňové putovanie ulicami hlavného mesta dokumentoval vo videách.

15-minútový dokument, ktorý vás prinúti sa zamyslieť

„Každý deň zdokumentoval na telefón a posielal nám záznamy z wifi, na ktorú sa pripájal na verejných miestach,“ uviedla Fabšíková.

Výsledky z videí, ktoré Vavrinčík počas piatich dní na telefón nakrútil, OZ Vagus zostrihalo do viac ako 15 minút trvajúceho zostrihu.

Ako zvládol situáciu, keď je človek hladný a vonku sú teploty okolo nuly, ako zháňal jedlo, pomoc a ako trávil dni a noci na ulici, si môžete pozrieť vo výsledku sociálneho experimentu nižšie.