New York chcú pred hurikánmi ochrániť 10-kilometrovým múrom v oceáne. Trump radí pripraviť si mopy a vedrá

Spojené štáty americké ešte ani nedokončili svoj vysnívaný múr na spoločnej hranici s Mexikom a v krajine sa už hovorí o ďalšom. Tento múr však súčasný prezident nechce a považuje ho za drahý, hlúpy a zbytočný. A to aj napriek tomu, že armádny projekt môže zachrániť New York pred katastrofou, akej čelilo v roku 2012.

Ako píše David Wallace-Wells vo svojej knihe Neobývateľná Zem, vďaka veľkomestám sa človek dokázal odtrhnúť od prírody a utiecť do očí bijúcim zmenám v ekosystémoch po celej planéte. V miliónových metropolách ľudia nadobudli pocit, že sa ich to netýka, že moderné, inovatívne a progresívne mestá sa globálnym zmenám ubránia. Tá práve prebiehajúca (klimatická zmena, pozn. red.) si nás však nájde kdekoľvek. Napríklad ako obyvateľov New Yorku v roku 2012.

Obyvatelia východného pobrežia si na vyčíňanie hurikánov už zvykli a pomaly si zvykajú aj na ich čoraz väčšiu intenzitu, ktorá sa z mimoriadnej udalosti stáva novým normálom. Napriek tomu začali Spojené štáty americké po vyčíňaní hurikánu Sandy v New Yorku v roku 2012 rozmýšľať nad radikálnymi riešeniami, ako ďalším podobným katastrofám v americkej metropole zabrániť.

V metropolitnej oblasti New Yorku žije viac ako 20 miliónov obyvateľov, oblasť navyše patrí k ekonomicky najvýznamnejším v celých Spojených štátoch. Po hurikáne Sandy začala armáda Spojených štátov pracovať na dlhodobom projekte, ktorý by dokázal obyvateľov New Yorku či New Jersey žijúcich v oblasti estuáru rieky Hudson ochrániť pred ďalšou podobnou katastrofou.

Jedným z návrhov je aj obrovský múr v oceáne, ktorý mal metropolitnú oblasť ochrániť pred povodňami, aké priniesol do metropoly hurikán Sandy. Projekt inžinierov americkej armády podľa amerických novín The Hill hovorí približne o 10 kilometrov dlhej bariére postavenej uprostred mora spájajúcej dva polostrovy. Bariéra by podľa odhadov stála takmer 120 miliárd dolárov a jej vybudovanie by trvalo asi štvrťstoročie.

Na návrh americkej armády pred niekoľkými dňami zareagoval aj americký prezident Donald Trump. V príspevku na svojom Twitterovom účte spochybňuje riziko opakovania situácie z roku 2012, keď hurikány v oblasti New Yorku považuje za vzácnu udalosť. Celý projekt pritom označuje za drahý, hlúpy a „škaredý“.

„Navyše to aj hrozne vyzerá. Prepáčte, ale budete si musieť pripraviť mopy a vedrá,“ odkazuje americký prezident Donald Trump obyvateľom metropolitnej oblasti mesta New York, čím evidentne zľahčuje aj ničivú silu hurikánu Sandy, ktorý pred ôsmymi rokmi oblasť zasiahol.

A massive 200 Billion Dollar Sea Wall, built around New York to protect it from rare storms, is a costly, foolish & environmentally unfriendly idea that, when needed, probably won’t work anyway. It will also look terrible. Sorry, you’ll just have to get your mops & buckets ready! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. januára 2020

Približne 10 kilometrov dlhá umelá bariéra chrániaca New York pred záplavami je len jeden z návrhov správy armádnych inžinierov, ktorú by podľa portálu ScienceAlert mali dokončiť v roku 2022. Podľa New York Times však bariéra dokáže zabrániť len záplavám spôsobeným hurikánom a nebude účinná v prípade zdvíhania hladiny oceánu v dôsledku klimatickej zmeny. Odhady pritom hovoria, že len do roku 2050 by mala morská hladina v New Yorku stúpnuť o viac ako 50 centimetrov. Bariéra by navyše mohla zadržovať aj toxické látky a iný odpad a výrazne tak ovplyvniť miestny ekosystém.