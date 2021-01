Nevyznáte sa v ponukách mobilných operátorov? Slovensko urobí štátny web, kde bude porovnávať ponuky

Ponuky mobilných operátorov sú nejednotné a nie vždy sa v nich dá okamžite zorientovať. Niekomu môže vyhovovať viac voľných minút telefonovania, inému zase veľký balík mobilných dát. Aby sa v ponukách operátorov občan Slovenskej republiky mohol lepšie zorientovať, chystá sa na to štátny web.

Všetko na jednom mieste

Správu priniesol portál Živé.sk, ktorý informuje o tom, že regulačný úrad plánuje porovnávanie ponúk operátorov na štátnom webe. Cieľom je zobrazenie informácií o paušáloch či predplatených kartách na jednom mieste, bez potreby sa preklikávať na weby operátorov.

Novinka príde kvôli európskemu nariadeniu, ktoré od štátu vyžadujú, aby ľuďom priniesli práve takúto službu. Dátum spustenia nie je zatiaľ stanovený, hovorí sa o treťom štvrťroku 2021, kedy by už mohol byť zákon schválený.

Spotrebiteľ by si tak mohol jednoducho vybrať ponuku, ktorá by mu najviac sedela, pričom by mohol ušetriť aj desiatky eur mesačne.

Niečo podobné už existuje a nefunguje

Živé.sk pripomína, že existuje web porovnavacinternetu.sk. Ten tiež spadá pod regulačný úrad a má porovnávať ceny fixného internetu. Redakcia portálu však zistila, že sa tam nachádzajú mnohé neaktuálne či staré údaje. Chybou je, že za správnosť a aktuálnosť údajov zodpovedajú jednotliví poskytovatelia. Tí to často nerobia, aj keď regulátor prisľúbil, že ich vyzve k náprave.