Nevysvetliteľný zázrak, stovky mŕtvych tiel a kilogramy odpadu. 8 filmov o Mount Evereste podľa skutočných udalostí

Dobrodružné filmy získavajú pridanú hodnotu tým, že sa odohrávajú na mieste, ktoré síce existuje, no pre mnohých je nedosiahnuteľným cieľom. Práve to je kategória snímok, ktoré sú situované na Mount Evereste. Zažite vďaka týmto 8 filmom silný vizuálny a emočný zážitok plný napätia z pohodlia vášho domova.

Mount Everest je svojou nadmorskou výškou 8848 metrov najvyššou horou sveta. Nachádza sa v pohorí Himaláje a o prvenstvo v jeho zdolaní sa zaslúžili novozélandský horolezec Edmund Hillary a Tenzig Norgay, Šerpa z Nepálu, ktorým sa to podarilo 29. mája 1953. Tento rok si pripomíname 67 rokov od tohoto výnimočného momentu. Pre dobrodruhov a vášnivých milovníkov hôr ide nepochybne o jeden z najväčších životných snov, splniť sa ho však podarí iba vyvoleným.

Mount Everest si vyžiadal už viac ako 250 ľudských obetí a ich najčastejším dôsledkom sú lavíny. Prvou ženou, ktorá sa dostala až na jeho vrchol bola Junko Tabei, dokáazala 16. mája 1975. Celkovo sa výstup na Everest radí medzi najnáročnejší a najnebezpečnejší na svete. Okrem samotných horolezcov je fascinujúcim aj pre filmárov. Venovali mu niekoľko kvalitných filmov, ktoré ukazujú skutočné príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli horu pokoriť alebo mu vzdávajú hold. Pozrime sa na tie najlepšie z nich, ktoré vychádzajú zo skutočných udalostí a ukazujú majestátnosť Mount Everestu a silu prírody.

Everest / Everest (2015)

ČSFD: 76 %

IMDb: 7,1/10

Snímka Everest z dielne režiséra Baltasara Kormákura patrí jednoznačne medzi divácky najznámejšie z tejto kategórie. Ukazuje skutočný príbeh sprievodcov, ktorí sa v 90. rokoch vybrali spolu s horolezcami na tento náročný výstup. Napriek tomu, že všetci majú množstvo skúseností s horským terénom, najvyššia hora sveta sa riadi svojimi vlastnými pravidlami.

Aj keď samotné nakrúcanie prebiehalo predovšetkým v talianskych Dolomitoch, niektoré zo scén sa odohrávajú aj priamo na Mount Evereste. Nakrúcanie bolo náročné. Aby sa kameramanom podarilo zachytiť majestátne výhľady a svitanie, museli vstávať v noci a na miesto natáčania vyliezť. S autentickým zachytením im v tom pomáhalo 11 domácich himalájskych Šerpov.

Najdivokejší sen / The Wildest Dream (2010)

ČSFD: 79 %

IMDb: 7,1/10

Jedna z prvých expedícií s cieľom zdolať Mount Everest sa uskutočnila už v roku 1924 pod vedením horolezca Georgea Malloryho. Posledné záznamy o jeho výstupe siahajú iba 800 stôp k samotnému vrcholu. Neexistuje však dôkaz o tom, či sa mu to podarilo. Zamrznuté telo odvážneho dobrodruha a milovníka hôr objavili až v roku 1999. Pozostatky Andrewa Irvina, ktorý ho sprevádzal sa dodnes nepodarilo objaviť.

Napriek tomu, že ide o peknú predstavu o úspešnom dokončení Malloryho expedície, odborníci na horolezectvo sa zhodujú na tom, že s výstrojom, ktorý mal k dispozícii, je to priam nemožné. Mallory a Irvin sa však stali legendami a hrdinami aj napriek tomu, že ich posledný výstup zostáva obrovskou záhadou, ktorá dnes fascinuje ľudí po celom svete. Dokumentárna snímka Najdivokejší sen ukazuje ich cestu.

Everest / Everest (1998)

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,0/10

Ak vás fascinujú samotné hory, nenechajte si ujsť dokumentárny film Everest, ktorý prináša tie najunikátnejšie zábery na najvyššiu horu sveta. Na pozadí skutočného príbehu výstupu sa tvorcovia rozhodli toto prostredie zachytiť IMAX kamerou, ktorá ukazuje skutočný výstup členov medzinárodnej expedície a dokumentuje obrovské, častokrát smrtiace lavíny, mohutné štíty a scenériu, ktorú nikde inde neividíte.

Beyond the Edge (2013)

ČSFD: 67 %

IMDb: 6,8/10

Dokumentárny film Beyond the Edge ukazuje skutočný príbeh dvojice Edmunda Hillaryho a Tenziga Norgaya, ktorým sa ako prvým vôbec podarilo v máji roku 1953 zdolať výstup na Mount Everest. Snímka je doplnená aj o zvukový záznam samotného Hillaryho. Ak vás zaujíma, ako sa podarilo týmto dvom mužom zapísať do histórie, ktorú už nikto neprekoná, nenechajte si ho ujsť.

Smrť na Evereste / Into Thin Air: Death on Everest (1997)

ČSFD: 66 %

IMDb: 5,7/10

Film nakrútený podľa skutočných udalostí približuje skupinu dobrodružných odvážlivcov, ktorí sa vydali na vrchol Mount Everestu. Snímka ukazuje nepredvídateľnosť hôr a silu prírody, na ktorú sa nedá byť nikdy úplne pripravený a je mocnejšia než človek.

Smrť na Evereste približuje tie najväčšie nočné mory horolezcov, s ktorými však treba pri takomto ambicióznom cieli počítať a následky, ktoré nastanú, ak podceníme svoje sily.

Šerpa / Sherpa (2015)

ČSFD: 74 %

IMDb: 7,7/10

Austrálsko-nepálsky dokumentárny film sa zameriava na tragickú udalosť, ktorá sa odohrala 18. apríla 2014. Pri smrtiacej lavíne na Mount Evereste zahynulo až 16 Šerpov. Šerpovia sú etnikum, ktoré obýva Himaláje. Ich história spojená s výstupom na najvyššiu horu sveta siaha do päťdesiatych rokov, kedy táto oblasť začala byť turisticky lákavá. Návštevníci potrebovali pri náročnom výstupe nosičov, ktorí boli zvyknutí na tisícové nadmorské výšky alebo na chlad. Tenzig Norway, ktorý ako prvý vystúpil na vrchol Mount Everestu, bol členom práve tohoto etnika.

Šerpovia si rýchlo získali pozornosť turistov a vybudovali medzi sebou akýsi druh biznisu, ktorý z nich urobil najbohatší nepálsky národ. Napriek tomu, že vyrastajú a celý svoj život trávia v okolí Himalájí, aj pre nich je toto pohorie smrteľné. Dokument Šerpa ukazuje ich reakcie na tragickú udalosť, ktorá spôsobila v tejto komunite búrlivé reakcie. Ich životy sú totiž cennejšie než peniaze turistov a práve tento moment v roku 2014 prehodnotil život mnohým z nich.

Zázrak na Evereste / Miracle on Everest (2008)

ČSFD: 71 %

IMDb: 7,1/10

Horolezec Lincoln Hall mal obrovský cieľ, ktorému venoval väčšinu svojho života. V roku 1984 bol členom prvej austrálskej expedície, ktorá sa vydala na najvyššiu horu sveta novými chodníčkami. Hall túto cestu však úspešne nedokončil. Po dlhých 22 rokoch sa na Mount Everest vrátil a v roku 2016 sa na vrchol úspešne dostal.

Za týmto výstupom však stojí zázrak, ktorý horolezca preslávil. Po tom, ako sa mu podarilo pokoriť osemtisícovú výšku, stratil sa a prehlásili ho za mŕtveho. Táto správa sa dostala aj k jeho rodine a informovali o nej aj médiá. Napokon ho však našli živého sedieť s prekríženými nohami uprostred horského svahu. Ako sa mu podarilo prežiť túto náročnú noc, nikto nedokáže vysvetliť. Dokument Zázrak na Evereste ukazuje tento fenomén a príbeh inšpiratívneho muža, ktorý sa nevzdal a podarilo sa mu prekonať aj smrť. Po návrate z Mount Everestu napísal o svojom nezabudnuteľnom zážitku sedem kníh.

Death Zone: Cleaning Mount Everest (2018)

ČSFD: 79 %

IMDb: 7,5/10

Dokumentárny film, ktorý ukazuje úplne nový, tragický pohľad na Mount Everest. Návštevníci nemajú úctu ani pred touto dominantou sveta a stopa po ich odpade sa nevyhla ani tomuto miestu. Tím dvadsiatich nepálských horolezcov, Šerpov, sa vydáva na výstup s cieľom očistiť ich domov.

Chcú obnoviť kontaminovaný vodný zdroj, urobiť poriadok so 150 mŕtvymi telami ľudí a viac ako 45-tisíc kilogramami odpadu a smetí, ktoré tu zanechal človek. Problém, s ktorým bojuje celý svet, sa nevyhol ani jeho najvyššie položenému miestu. Vinník zostáva ten istý a sme ním my.