Neveril vlastným očiam: Okoloidúci ostal v šoku, pod stromom zbadal opusteného novorodenca

V stredu večer českí policajti riešili v Brne ojedinelý prípad. Náhodný okoloidúci našiel opusteného novorodenca na ulici.

Policajti sa o náleze dozvedeli v stredu večer, vyrazili na Žitnú ulicu v „brněnských Řečkovicích“. Okoloidúci tam našiel pod stromom opusteného novorodenca. Nečakal však na policajtov, kým prišli, dieťa bolo zabalené v deke a v byte, kam ho nálezca preniesol spolu s priateľkou. Zavolali aj záchranárov, informovala o tom česká polícia na sieti X.

Ve středu večer vyjížděli policisté do Žitné ulice v brněnských Řečkovicích. Náhodný kolemjdoucí tam našel pod stromem opuštěného novorozence. Spolu s přítelkyní dítě zabalili do deky z auta, přenesli do bytu a zavolali záchranáře. #policiejmk pic.twitter.com/r7RBaVyX7m

