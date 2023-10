Netflix po zavedení nepopulárnej novinky môže opäť zarmútiť ľudí. Hovorí sa, že chystá zdražovať

Netflix len nedávno zaviedol na Slovensku nepopulárnu novinku, ktorá sa týka zrušenia zdieľania účtov mimo členov jednej domácnosti. Jej cieľ je jednoduchý, a to, aby ľudia platili tak, ako to stanovujú pravidlá. The Wall Street Journal teraz informuje o tom, že streamovacia služba má v pláne zdražovať, píše NME.

Zatiaľ nie je zrejmé, ako bude zvyšovanie cien vyzerať. No anonymné zdroje spomínajú, že najprv by sa to malo týkať predplatiteľov v USA a Kanade. To je dobrá správa pre Slovákov, no neznamená to, že k podobnému kroku nedôjde niekedy aj na našom trhu.

Veľa informácií zatiaľ známych nie je

Čo sa týka termínu, spomína sa, že údajne by sa tak na druhom kontinente malo stať po skončení štrajkov v Hollywoode. Viac detailov zatiaľ známych nie je. Streamovací gigant sa k týmto tvrdeniam a ich pravdivosti zatiaľ nevyjadril.

Slováci si aktuálne môžu zvoliť z troch typov predplatného — Basic, Standard a Premium. Ich cena začína na 7,99 eura mesačne a končí na sume 11,99 eura. Pri najvyššom balíku ho môžu diváci sledovať až na štyroch zariadeniach. Ako by mohli tieto ceny vyzerať po prípadnom zdražení, momentálne známe nie je.