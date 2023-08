Nepýtajte si minimálnu mzdu, naštudujte si niečo o firme: Týmto chybám sa na pracovnom pohovore vyvarujte

Absolventi stredných a vysokých škôl sa najneskôr počas prvého septembrového týždňa musia prihlásiť do evidencie nezamestnaných alebo nastúpiť do zamestnania. Absolventi majú totiž štatút študenta do 31. augusta. Na pohovoroch robia však stále tie isté chyby.

Pomôcť môže aj primerané oblečenie či príjemné vystupovanie. Upozornila na to spoločnosť Trumpeter. „Podľa našich skúseností robí väčšina absolventov na pracovnom pohovore tie isté chyby – nenaštuduje si dostatočne veci o svojom potenciálnom zamestnávateľovi, nepozná svoje silné a slabé stránky a ak nejaké vlastnosti spomenie, nevie ich rozvinúť alebo uviesť príklad, ako sa u nej v praxi prejavujú,“ upozornil odborník na pracovný trh z personálnej agentúry Maxin’s Group Roman Kučera.

Pracovné ohodnotenie

Chybou sú tiež nereálne predstavy v oblasti pracovného času a finančného ohodnotenia. Absolvent by si nemal vypýtať minimálnu mzdu, no nemôže tiež očakávať plat ako zamestnanec s desaťročnou praxou. Kučera upozornil na to, že nedostatočná prax býva tiež problémom.

Okrem úradov práce odporúča Kučera zaevidovať sa aj na pracovných portáloch a pracovných agentúrach. Rozšíri sa tým paleta ponúk aj oblastí. Získať prvú pracovnú skúsenosť môže pomôcť aj štátom financovaný program absolventskej praxe.

Pri programe absolventskej praxe sú síce absolventi stále vedení na úrade práce, no pracujú 20 hodín týždenne, a to minimálne tri a maximálne šesť mesiacov. Počas práce môže absolvent dostávať mesačný príspevok vo výške 65 % životného minima.

„Zamestnávateľa na absolventskú prax odporúčame vyberať dôkladne, pretože sa dá absolvovať iba raz. Mal by teda vyhovovať oblasťou práce a pracovnou náplňou sa čo najviac približovať vyštudovanému odboru, resp. odboru, v ktorom chce absolvent pôsobiť,“ uviedol Kučera s tým, že zamestnávateľa a pozície nie je dobré meniť príliš často. Môže to totiž pôsobiť tak, že sa absolvent nevie prispôsobiť pracovným podmienkam alebo že nevie odhadnúť svoje sily a schopnosti.