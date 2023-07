Nepoteší vás to: Slávna pamiatka v obľúbenej destinácii už nie je zadarmo, pozrite sa, koľko za ňu musíte zaplatiť

Turisti navštevujúci Rím si iste pamätajú miesta, kde sa to turistami len tak hemžilo. Medzi najvyhľadávanejšie spoty patrila fontána di Trevi, námestie Navona, ale predovšetkým slávny Pantheon. Ako sa avizovalo už dlhší čas, práve posledná zmienená pamiatka už nebude zadarmo.

Za vstup si priplatíte

Ako vyplýva z článku magazínu Travel Leisure, slávny rímsky Pantheon, ktorý doteraz cestovatelia navštevovali zadarmo, si od 5. júla pýta vstupné. Kým v minulosti si mohli turisti užívať veľkoleposť pamiatky bez dodatočných poplatkov (ak ste nenaleteli podvodníkom, ktorí klamali turistov a predávali falošné vstupenky), dnes si dospelá osoba za vstup zaplatí až 5 eur. Samozrejme, záujemcovia si môžu priplatiť aj audio sprievodcu za 8,50 eura a 45-minútová prehliadka Pantheonu so sprievodcom vyjde na 20 eur.

Dobrou správou je aspoň to, že deti do 18 rokov majú vstup stále zadarmo, rovnako tak bez poplatku ostáva návšteva ikonickej budovy aj pre rezidentov, učiteľov so školskými výletmi. Zvýhodnené vstupné majú tiež turisti do 25 rokov, ktorých to vyjde na 2 eurá.

Gli altri lo teorizzavano, noi lo abbiamo fatto. Da oggi si paga l’ingresso al #Pantheon, 5 euro. I residenti a Roma e i ragazzi fino a 18 anni sono esenti.

Le risorse sono destinate alla conservazione e tutela del patrimonio, una parte anche ai poveri di Roma.#3luglio pic.twitter.com/z0Di1OPCfj — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) July 3, 2023

Pamiatka stará viac ako 2000 rokov je otvorená každý deň a informáciu o platení vstupného ešte začiatkom júla potvrdil taliansky minister kultúry na Twitteri. Vyzbierané peniaze by sa mali podľa portálu Smithosian deliť medzi ministerstvo kultúry (70 %) a rímsku diecézu (30 %).