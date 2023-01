Nepomohol ani Hegerov dres, nová vláda nebude: SaS novú 76-ku nepodporí, chce predčasné voľby v septembri

Opozičná SaS odmieta diskusiu o novej väčšine 76 poslancov. Jej hľadanie považuje za stratu času. Ako kompromisné riešenie podporuje predčasné voľby v septembri. SaS tvrdí, že momentálne nemá s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) o čom rokovať, keďže novú väčšinu nie sú ochotní podporiť ani všetci poslanci OĽANO a ani Sme rodina.

„Diskusiu o novej väčšine odmietame. Toto je jasný postoj poslaneckého klubu SaS. Boli sme pripravení rokovať, avšak doteraz nevieme, kto je skutočným lídrom OĽANO. Navyše, stále hrozí, že Eduard Heger odíde z OĽANO a nebude mať nielen silu, ale s inou stranou ani legitimitu skladať novú vládu,“ uviedol v stanovisku strany šéf SaS Richard Sulík.

Seriózna diskusia nemá zmysel

Seriózna diskusia nemá podľa SaS zmysel ani preto, lebo jednotná nie je koalícia. „Je to práve Sme rodina s Borisom Kollárom, ktorí odmietajú podporiť novú 76-ku. V takejto absurdnej situácii sa preto Eduard Heger v prvom rade musí obrátiť na Igora Matoviča a vlastných partnerov, ktorí mu podkopávajú nohy,“ dodal Sulík. Sme rodina chce najprv dohodu na predčasných voľbách, až potom sa chce rozprávať o podpore 76-ky.

Taká 76-ka, ktorú by akceptovala aj prezidentka Zuzana Čaputová, je podľa SaS chimérou a jej hľadanie je strata času. Preto je namieste začať sa vážne zaoberať predčasnými voľbami. „Diskusia o predčasných voľbách je v tejto situácii absolútne legitímna. Karty by mali byť rozdané nanovo a jednotlivé strany by mali dostať možnosť opätovne zabojovať o dôveru voličov,“ doplnil podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Heger na sociálnej sieti informoval, že v pondelok (16. 1.) požiadal Sulíka o možnosť vystúpiť na poslaneckom klube SaS a uchádzať sa o podporu novej 76-ky. Podľa Hegera najprv Sulík súhlasil, no napokon ho požiadal, aby nechodil. Heger tvrdí, že niektorí poslanci za SaS mu avizovali, že sa podpore novej 76-ky nebránia.

Vláda podľa Hegera musí pokračovať, aby mohla doručiť ľuďom pomoc, tiež sa odvoláva na implementáciu reforiem a čerpanie financií z plánu obnovy.