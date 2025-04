Nepôjde mobilná aplikácia ani internet banking. Dve veľké banky ohlásili odstávku v rovnakom čase, obmedzené budú aj platby

Viaceré známe slovenské banky, konkrétne Raiffeisen banka a Tatra banka, oznámili plánovanú odstávku svojich služieb. Dôvodom je pravidelná technická údržba, ktorá je podľa bánk nevyhnutná na zabezpečenie bezproblémového fungovania a poskytovania kvalitných služieb.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

V dôsledku údržby však budú viaceré bankové služby dočasne nedostupné. Pozornosť by mali zvýšiť aj klienti mBank, aj táto banka si pripravila plánovanú odstávku bankových služieb, ktorá prebehne 6. apríla 2025. O tom, aké službu nebudú fungovať, sme vás informovali v tomto článku.

Čo sa bude týkať klientov Raiffeisen banky

Ako informuje banka na svojom webe, plánovaná údržba systémov Raiffeisen banky sa uskutoční od 5. apríla 2025 od 22:50 hod. do 6. apríla 2025 do 02:30 hod. V tomto období budú pre klientov nedostupné viaceré dôležité služby vrátane internet bankingu, vkladania nových kariet do peňaženiek Google Pay a Apple Pay, overovania platieb prostredníctvom 3D Secure, okamžitých platieb, otvorenia účtu online, ako aj SMS a Push notifikácií.

Obmedzenia sa dotknú aj platobných terminálov Tatra banky v čase od 00:01 hod. do 02:00 hod. v trvaní 60 minút. Naďalej však bude možné realizovať výbery plastovými kartami a platby prostredníctvom Google Pay a Apple Pay bez akýchkoľvek obmedzení. V prípade potreby blokovania kariet môžu klienti kontaktovať infolinku na čísle 0850 850 555.

Ktoré služby obmedzí Tatra banka

Technická údržba Tatra banky prebehne v rovnakom termíne ako v prípade Raiffeisen banky, teda od 5. apríla 2025 od 22:50 hod. do 6. apríla 2025 do 02:30 hod. Ako banka informuje na svojej oficiálnej stránke, klienti Tatra banky sa musia pripraviť na obmedzenie služieb ako mobilná aplikácia Tatra banka, Internet bankingTB, Business bankingTB či TatraPay.

Obmedzené budú aj platby z iných bánk prostredníctvom tatrapay+, vkladanie nových kariet do peňaženiek Google Pay a Apple Pay, overovanie platieb prostredníctvom 3D Secure, okamžité platby a platobné terminály Tatra banky v čase od 00:01 hod. do 02:00 hod. v trvaní do 60 minút.

Aj v tomto prípade budú výbery plastovými kartami a platby pomocou Google Pay a Apple Pay možné bez obmedzenia. Ak bude potrebné blokovať kartu, klienti môžu využiť kontaktné centrum DIALOG Live *1100, ktoré bude počas údržby fungovať v obmedzenom režime.

Obe banky sa ospravedlňujú za prípadné komplikácie a ďakujú klientom za pochopenie.